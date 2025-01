Papa Roach im Berliner Huxley’s: Pure Nu-Metal-Nostalgie

2024 mussten während der Acoustic Sessions noch Jacoby Shaddix am Mikrofon und Gitarrist Jerry Horton reichen, an diesem Dienstag im Januar stehen nun wieder alle vier Bandmitglieder zusammen auf der Bühne. Und statt ein pathetisches, langatmiges Intro abzufahren, starten Papa Roach gleich mit ihrem neuen Song, der heute (22. Januar) um sechs Uhr morgens veröffentlicht wurde.

Auf „Even If It Kills Me“ folgt gleich schon ein Song von jener Platte, mit der die Band aus Vacaville, Kalifornien einen kleinen Teil Musikgeschichte geschrieben hat: „Infest“ erreichte in Deutschland einmal und in den USA ganze viermal Platin – und kaum eine Rockparty ging damals ohne die Hits der Platte zu Ende.

Tributes an die Ohrwürmer der 2000er

Man spürt direkt, dass die „Rise of the Roach Tour“ ganz im Zeichen einer Nostalgie an diese Zeit vor 25 Jahren stehen soll: Immer wieder werden die eigenen Songs von „Infest“ auch mit Snippets von Knallern anderer Bands der 2000er vergoldet. Mit den auf dem Showplakat angekündigten „Special Guests“ ist also wohl nicht nur das DJ-Set vor der Show gemeint.

Neben Eminems „Lose Yourself“, das nahtlos in „Broken Home“ übergeht, performen Papa Roach auch Korns Song „Blind“, „My Own Summer (Shove It)“ (Deftones), „Break Stuff“ (Limp Bizkit) und „Chop Suey“ (System of A Down). Und auch „In The End“ von Linkin Park findet einen Platz auf der Setlist. Hierzu zeigt Coby bedeutungsschwanger an die schwarze Decke der ausverkauften Halle.

„We lost a good man. He influenced music in many ways. I am grateful to call him a friend. Make noise for Chester!“

Mit einem Einspieler vor „Leave The Light On“ macht die Band deutlich, wie wichtig Hilfe in Krisen ist. Shaddix kennt die dunklen Zeiten und die Gefahren, die von tiefen Depressionen ausgehen, wie er vor dem Song „Help“ zugibt. Die Band wolle daher einen Teil der heutigen Einnahmen für eine lokale Suizid-Präventions-Organistaion spenden.

Mit „Last Resort“ hämmern Papa Roach schließlich den größten Hit ihrer Karriere und den meisterwarteten Song des Abends – ein gelungener Abschluss für eines der ersten Konzerte in diesem Jahr.

Papa Roach im Huxley’s in Berlin – die Setlist

Even If It Kills Me (Weltpremiere)

Blood Brothers

Dead Cell

…To Be Loved

Kill the Noise

Getting Away With Murder

Swerve

Liar

Forever (mit Linkin Parks „In the End“-Snippet)

Falling Apart

Leave a Light On

Roses on My Grave

No Apologies

Scars

Help

Between Angels and Insects

Infest

Broken Home (mit Eminems „Lose Yourself“-Snippet)

Blind / My Own Summer (Shove It) (Korn- und Deftones-Cover)

Born for Greatness

Break Stuff / Chop Suey (Limp Bizkit und System Of A Down Cover)

Last Resort