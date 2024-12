Rock am Ring & Rock im Park 2025: Korn, Weezer und Kontra K neu dabei

Rock am Ring und Rock im Park haben für 2025 die dritte Artist-Welle durchgegeben.

Zur neuen Rutsche fürs kommende Jahr gehören Korn, Weezer, Bullet For My Valentine, Kontra K, Frog Leap, Jerry Cantrell, Destroy Boys, Northlane, I See Stars, The Red Flags, Drug Church und mehr.

Das Line-up ergänzt die bisher bestätigten Acts The Prodigy, Rise Against, Spiritbox, In Flames, Heaven Shall Burn, SDP, Skillet, Frank Turner & The Sleeping Souls, Poppy, Airbourne, Electric Callboy mit einem DJ-Set, Tocotronic, Millencollin, Stray From The Path, Olli Schulz, Drangsal, Die Nerven, Falling In Reverse und Brutalismus 3000, Biffy Clyro, K.I.Z., Sleep Token, Idles, Jinjer, A Day To Remember, die Beatsteaks und The Ghost Inside.

Seht hier alle Line-up-Bestätigungen im Überblick:

Wer sich noch Karten für das Wochenende am Nürburgring bzw. auf dem Zeppelinfeld sichern möchte, kann das hier für Rock am Ring und hier für Rock im Park tun.

Für 2025 wolle man insgesamt auf 100 Live-Acts kommen, da das Zwillingsfestival Jubiläum feiert: RaR wird 40, RiP immerhin schon 30.

Termin und Ort: Rock am Ring und Rock im Park finden vom 6. Juni bis 8. Juni am Nürburgring/Eifel bzw. am Zeppelinfeld Nürnberg statt.