One Night Only: Papa Roach spielen exklusive Pre-Tour Show in Berlin

Am 23. Januar starten Papa Roach mit ihrer Arena-Tour durch Europa. Das erste Konzert spielt die Band in der Jahrhunderthalle in Frankfurt … oder zumindest dachte man bis jetzt, dass die Tour am 23. Januar in Frankfurt eingeläutet wird.

Berliner Fans können sich freuen

Heute dann die Nachricht: „‚Die RISE OF THE ROACH‘ -Tour beginnt mit einer intimen Show im @huxleysberlin“, so kündigt die Gruppe die Show unter dem Motto „One Night Only“ in Berlins Huxleys Neue Welt am 21. Januar, zwei Tage vor dem offiziellen Start in Frankfurt, an. Ein kleinerer Rahmen, vor 1.600 Menschen. Der Vorverkauf zu der Show startet am 15. Januar um 10:00 Uhr. Tickets gibt es hier.

„Deutschland war schon immer etwas Besonderes für uns“, merkt Frontmann der kalifornischen Musikgruppe Jacoby Shaddix an, „deshalb wollten wir diese Musik mit euch allen auf eine GROSSE Art und Weise feiern. Ich kann es kaum erwarten, die Bühne zu betreten.“

PAPA ROACH – „Rise Of The Roach“ Tour Dates:

21.01.2025 (DE) Berlin, Huxleys – SPECIAL SHOW „One Night Only“

23.01.2025 (DE) Frankfurt, Jahrhunderthalle

25.01.2025 (DE) Hamburg, Sporthalle

29.01.2025 (AT) Vienna, Gasometer

01.02.2025 (DE) Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

Die letzte Europatour fand 2020 statt

Die letzte Papa-Roach-Tour fand vor knapp fünf Jahren, im Jahr 2020 statt. Damals musste die Band aber wegen des Coronavirus die letzten fünf Shows canceln, darunter auch ihre Auftritte in Hamburg und Düsseldorf.