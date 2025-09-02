Paris Jackson liefert „Michael“-Cast dringenden Support

Colman Domingo dankte Paris Jackson dafür, dass sie ihm Ratschläge für die Rolle ihres Großvaters Joe Jackson im kommenden Film „Michael“ gegeben hat.

Unterstützung von Paris und Prince Jackson

Das von Antoine Fuqua inszenierte Biopic über Michael Jackson zeigt den Neffen des verstorbenen Sängers, Jaafar Jackson, als „King of Pop“ und wird – wie bereits im Sommer angekündigt – in zwei separate Filme aufgeteilt. Domingo übernimmt die Rolle des Familienpatriarchen, während Nia Long dessen Ehefrau Katherine Jackson spielt und Miles Teller den Anwalt und Berater John Branca.

Am Wochenende trafen sich Domingo und Paris Jackson bei der „amfAR“-Benefizgala während der Filmfestspiele in Venedig wieder, wo sie gemeinsam mit Ava Max auftrat. Domingo nutzte die Gelegenheit, um Paris Jackson und ihrem Bruder Prince Jackson für ihre Unterstützung während der Dreharbeiten von „Michael“ zu danken.

„Sie stehen sehr hinter unserem Film“, sagte Domingo gegenüber „People“. „Ich freue mich, heute Abend bei amfAR mit Paris Jackson hier zu sein. Es fühlt sich wie eine schöne Gelegenheit an, zusammenzukommen.“ Er fügte hinzu, Paris sei während der Produktion „sehr hilfreich“ gewesen.

„Am meisten inspiriert mich diese tiefgründige und prominente Familie namens Jackson“, sagte Domingo. „Wir hätten all diese Musik, die uns große Erinnerungen beschert hat – die großen Momente, die wir alle teilen – ohne die Familie Jackson nicht. Und ich meine nicht nur Michael – ich meine die gesamte Familie.“

Dreharbeiten, Kontroversen und Verschiebungen

„Michael“ wurde von zahlreichen Verzögerungen und einigen Kontroversen begleitet. Die Dreharbeiten endeten ursprünglich im Mai 2024, doch der geplante Starttermin am 18. April 2025 wurde auf Oktober 2025 verschoben, nachdem bekannt wurde, dass 22 Tage an Nachdrehs erforderlich waren.

Diese Nachdrehs betrafen den dritten Akt des Films, der sich in gewisser Weise mit den Vorwürfen sexuellen Missbrauchs gegen Jackson auseinandersetzte. Konkret verstieß der Film gegen ein rechtliches Abkommen zwischen Jacksons Vertretern und dem damals 13-jährigen Jordan Chandler, der ihn 1993 beschuldigte und später eine 20-Millionen-Dollar-Einigung erhielt. Teil dieser Vereinbarung war, dass Chandlers Geschichte und Person niemals in einem Film über Jackson dargestellt werden dürfen.

Als die Produzenten – darunter auch der Jackson-Nachlass – den Film mit überarbeiteter Drehbuchfassung und Nachdrehs neu ausrichteten, gab Lionsgate im Mai bekannt, dass das Material umfangreich genug sei, um das Biopic in zwei Filme zu teilen. Der erste Teil soll nun am 24. April 2026 erscheinen, während der zweite Teil noch in Arbeit ist.

Fokus des Films

Laut „The Hollywood Reporter“ wird „Michael“ die erste Hälfte von Jacksons Leben und Karriere behandeln, einschließlich seiner Zeit mit den Jackson 5 und seiner Entscheidung, die Gruppe nach dem Erfolg von „Off the Wall“ (1979) zu verlassen. Der zweite Film, falls er fertiggestellt und veröffentlicht wird, soll den Rest seiner Karriere abdecken – darunter „Thriller“ und „Bad“ – allerdings mit einem dritten Akt, der die Vorwürfe umgeht.

Das Drehbuch stammt von John Logan. Weitere Darsteller sind Larenz Tate als Motown-Gründer Berry Gordy, Laura Harrier als Musikmanagerin Suzanne de Passe und Kat Graham als Diana Ross.

Erst letzte Woche tauchte Domingo überraschend in Sabrina Carpenters Musikvideo zu „Tears“ aus ihrem neuen Album „Man’s Best Friend“ auf.