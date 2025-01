Paris Jackson feiert fünf Jahre ohne Drogen und Alkohol

Paris Jackson feiert fünf Jahre Abstinenz. Dazu teilte die Tochter von Michael Jackson einen Vorher-Nachher-Vergleich.

Eindrücklicher Direktvergleich

In dem Video, das Paris Jackson auf ihrem Instagram-Account hochlud, sind zunächst Aufnahmen zu sehen, auf denen sie unter Einfluss von Alkohol und Drogen zu sein scheint. Neben Substanzen sind Tränen sowie der Schriftzug „Ich hasse das Leben“ zu sehen. Es folgen nach und nach Clips von ihr, auf denen sie gesünder und vor allem clean aussieht. Hier ist sie vor allem lachend zu sehen. „An alle, die mir auf diesem Weg geholfen haben, ob nur zu Beginn, in der Mitte oder über die gesamte Zeit hinweg: Ihr wisst, wer ihr seid, und ich verdanke euch mein Leben“, heißt es am Ende. „Danke. Fünf Jahre, danke, Gott.“

Paris Jackson feiert das Leben

Darunter schrieb die 26-Jährige: „Hallo, hier ist pk und ich bin Alkoholikerin sowie heroinabhängig. Heute bin ich fünf Jahre clean und trocken von allen Drogen sowie Alkohol. Zu sagen, dass ich dankbar bin, wäre ein armseliger Euphemismus. Dankbarkeit kratzt nicht mal an der Oberfläche. Ich kann heute lächeln, weil ich das alles los bin.“

Paris Jackson ging auch genauer darauf ein, welche Lebensqualität sie in der Abstinenz fand. „Ich darf Musik machen. Ich darf die Freude erfahren, meine Hunde und Katze zu lieben. Ich darf Herzschmerz fühlen. Ich darf trauern, ich darf lachen, ich darf tanzen, ich darf vertrauen. Ich kann die Sonne auf meiner Haut spüren – sie ist warm“, teilte der Sprössling des King Of Pop. „Ich habe herausgefunden, dass das Leben unabhängig davon stattfindet, ob ich nüchtern bin oder nicht, nur dass ich heute teilhaben darf. Hier sind Schnappschüsse von mir, die nur möglich waren, weil ich abstinent bin, und oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das alles fast verpasst hätte.“

Stolz und Gratulationen

Unter dem Post drücken andere Prominente Stolz und Unterstützung aus. „Herzlichen Glückwunsch, Paris. Ich bin so, so stolz auf dich und dein Wachstum, deine Stärke und was du geschafft hast“, schrieb ihre Tante La Toya Jackson. Fener würde Paris Jackson anderen im gleichen Prozess helfen. Paris Hilton kommentierte: „Ich bin so stolz auf dich, Schwester“, während Schauspielerin Lucy Hale Jackson als „amazing“ bezeichnete. Auch Paris’ Vater Michael Jackson hatte zu Lebzeiten mit Substanzmissbrauch zu kämpfen und starb 2009 an einer Überdosis des Narkosemittels Propofol, das ihm sein Arzt verschrieben hatte.