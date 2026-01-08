Bruder von Patrick Swayze: Sean, 63, erliegt Alkoholsucht

Sean Swayze, der jüngere Bruder der verstorbenen Hollywood-Ikone Patrick Swayze, ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Das bestätigten laut „TMZ“ offizielle Stellen in den USA. Der Tod des Familienmitglieds des „Dirty Dancing“-Stars wirft erneut ein Schlaglicht auf die langfristigen Folgen von Alkoholmissbrauch und schweren Lebererkrankungen.

Laut Angaben aus dem familiären Umfeld starb Sean Swayze bereits am 15. Dezember im Raum Los Angeles.

Die Nachricht wurde erst Wochen später öffentlich bekannt und sorgte insbesondere bei Fans von Patrick Swayze für große Anteilnahme.

Todesursache offiziell bestätigt

Wie aus Unterlagen der Gerichtsmedizin des Los Angeles County hervorgeht, erlitt Sean Swayze eine akute obere Magen-Darm-Blutung. Zusätzlich wurde eine schwere metabolische Azidose festgestellt. Eine lebensbedrohliche Übersäuerung des Körpers.

Als zugrunde liegende Ursache nennen die Behörden eine fortgeschrittene Leberzirrhose. Diese massive Vernarbung der Leber entsteht häufig durch jahrelangen Alkoholmissbrauch und führt dazu, dass das Organ seine lebenswichtigen Funktionen nicht mehr erfüllen kann.

Leben im Schatten eines Weltstars

Während Patrick Swayze durch Filme wie „Dirty Dancing“, „Ghost – Nachricht von Sam“ und „Road House“ weltweiten Ruhm erlangte, führte sein Bruder Sean ein deutlich zurückgezogeneres Leben abseits des Rampenlichts. Dennoch war er eng mit seiner berühmten Familie verbunden.

Patrick Swayze selbst kämpfte in seinen letzten Lebensmonaten öffentlich gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs und starb 2009 im Alter von nur 57 Jahren. Sein Tod bewegte Millionen Menschen weltweit und machte ihn endgültig zur Hollywood-Legende.

Alkoholkrankheit als unterschätztes Risiko

Alkoholbedingte Leberzirrhose zählt zu den häufigsten Ursachen für Leberversagen in westlichen Industrienationen. Die Erkrankung entwickelt sich meist schleichend über Jahre hinweg und bleibt lange unentdeckt. Symptome treten oft erst auf, wenn irreversible Schäden vorliegen.

Mediziner warnen seit Jahren vor den unterschätzten Folgen chronischen Alkoholkonsums. Neben Leberversagen können innere Blutungen, Stoffwechselentgleisungen und Multiorganversagen auftreten. Komplikationen, die auch bei Sean Swayze tödlich endeten.

Abschied von Sean Swayze

Sean Swayze hinterlässt seinen Sohn Jesse sowie weitere Angehörige. Die Familie äußerte sich bislang nicht ausführlich öffentlich, bittet jedoch um Respekt für ihre Privatsphäre. Mit dem Tod von Sean Swayze verliert die Familie Swayze ein weiteres Mitglied, und die Öffentlichkeit wird erneut an die zerstörerische Kraft von Alkoholabhängigkeit erinnert.