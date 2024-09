Patti Scialfa, Ehefrau von Bruce Springsteen, hat Krebs!

In dem neuen Dokumentarfilm Road Diary: Bruce Springsteen And the E Street Band erzählt Patti Scialfa zum ersten Mal davon, dass sie an Blutkrebs leidet.

„Im Jahr 2018 haben Bruce und ich ein Stück am Broadway aufgeführt. Bei mir wurde ein Multiples Myelom im Frühstadium diagnostiziert“, gestand die Backing-Sängerin der E Street Band gegenüber „People“. Das Touren mit der E Street Band sei aufgrund der Erkrankung eine Herausforderung für sie geworden.

Das Multiple Myelom ist eine Krebsart, die sich in den Plasmazellen des Knochenmarks bildet. Eine Behandlung ist nicht immer sofort erforderlich. „Wenn das Multiple Myelom langsam wächst und keine Symptome verursacht, kann eine engmaschige Überwachung der erste Schritt sein“, sagte Scialfa.

Die Krankheit wird auch Morbus Kahler genannt und ist eine sehr seltene bösartige Tumorerkrankung aus der Gruppe der Non-Hodgkin-Lymphome. Nach Angaben der American Cancer Society wird bei weniger als 1 Prozent der Frauen in den Vereinigten Staaten diese Krankheit diagnostiziert.

In Deutschland gibt es etwa 4-6 Fälle pro 100.000 Frauen pro Jahr, wobei die überwiegende Mehrheit davon im höheren Alter ist.

Patti Scialfa über ihr Leben mit Krebs auf Tour

In der „Road Diary“-Doku erläutert die Sängerin auch, wie sich ihr Tourneeleben seit der Diagnose verändert hat.

„Die Krankheit beeinträchtigt mein Immunsystem, deshalb muss ich vorsichtig sein, was ich tue und wohin ich gehe“, erklärte die 71-Jährige. „Hin und wieder komme ich zu ein oder zwei Konzerten und kann ein paar Lieder auf der Bühne singen, und das ist ein Vergnügen. Das ist im Moment der neue Normalzustand für mich, und damit kann ich leben.“

Scialfa ist seit 1984 Mitglied der E Street Band. Sie und Springsteen heirateten 1991 und haben drei gemeinsame Söhne.

„Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band“ wurde am Sonntag (8. September) auf dem Film-Festival in Toronto uraufgeführt. Er wird ab 25. Oktober bei Disney+ im Stream zu sehen sein.