Bruce Springsteen: Abschiedskonzerte können andere geben!

Die Tourneen von Bruce Springsteen sind in den letzten zwei Jahren sind nicht gerade easy nach Plan verlaufen.

2023 musste der Boss insgesamt zwanzig Konzerte verschieben. Ein hartnäckiges Magengeschwür machte ihm das Leben schwer, an Rock’n’Roll war nicht zu denken. Dann hieß es Ende Mai 2024, dass einige europäische Tourdaten aufgrund von „stimmlichen Problemen“ verschoben werden müssen. Weitere Wochen der Zwangspause und somit keine Shows in Marseille, Prag und Mailand …

„Mein Zwerchfell schmerzte dermaßen. Es brachte mich um, wenn ich auch nur ansatzweise mit dem Singen beginnen wollte“, erklärte er damals. „Ich konnte buchstäblich überhaupt keinen Ton rausbringen, und das dauerte zwei oder drei Monate, zusammen mit einer Unzahl anderer schmerzhafter Probleme.“

„Es wird keinen Abschiedstour-Scheiß geben!“

Nun machte er letzte Woche im Baseball-Stadion von Philadelphia klar, wie er über die Rücktritts-Gerüchte denkt, die in der letzten Zeit die Runde machten. „Wir geben nicht auf! Und es wird auch keinen Abschiedstour-Scheiß geben!“ rief er bei einer der beiden vom August 2023 verschobenen Wiederholungsshows mit der E Street Band.

Und weiter:

„Wir sind seit fünfzig verdammten Jahren dabei“, verkündete er der ausverkauften Arena mit altem Kampfgeist. „Es wird auf keinen Fall so etwas geben wie eine Abschiedstournee mit der E Street Band. Abschied von was? Von zig Tausenden Leuten, die deinen Namen brüllen?, worauf wie auf Kommando tausende Fans „Bruuuuuuce“ riefen. Ihm sei klar, dass er irgendwann den Job quittieren müsse. „Das ist alles, was nötig ist“.

Die Radiostation 93.3 WMMR Rocks attestierte ihm eine „ausgezeichnete Form“.

Springsteen nahm seine Welttour am 12. Juni 2024 wieder auf und ist seitdem ohne Probleme unterwegs. Nach einem turnusgemäßen Break steigt seine nächste Drei-Stunden-Plus-Show am 7. September in der Hauptstadt Washington, D.C.

Glaubt man also dem vehement von der Bühne verkündeten „Dekret“, wird sich Bruce Springsteen nicht einreihen in die lange Liste der Abschiedstouren von Kiss über Aerosmith, Foreigner oder Bob Seger and The Silver Bullet Band .