Bruce Springsteens „Road Diary“-Tourdokumentation im Stream ab Oktober

Bruce Springsteen und die E Street Band nehmen die Fans in der kommenden Dokumentation „Road Diary“, die im Herbst auf Hulu und Disney+ zu sehen sein wird, mit hinter die Kulissen ihrer aktuellen Tournee.

Hinter den Vorhang der Welttournee

„Unser neuer Film Road Diary nimmt mit auf eine Reise hinter die Kulissen und zu den Proben, zu den Shows, die wir dieses Jahr auf der ganzen Welt gespielt haben“, so Springsteen in einem Teaser zum Film. „Man kann wenig von dem Spaß und der Magie erfahren, die wir jeden Abend erleben.“

Der Film, unter der Regie von Thom Zimny, wird an diesem Wochenende auf dem Toronto International Film Festival uraufgeführt. Anschließend wir die Dokumentation dann am 25. Oktober auf den Streaming-Diensten Hulu und Disney+ erscheint.

Erstmalig gefilmte Momente der E Street Band

„Bruce Springsteen und die E Street Band bieten den bisher detailliertesten Einblick in die Entstehung ihrer legendären Live-Auftritte, mit Aufnahmen von Bandproben und besonderen Momenten hinter der Bühne sowie Erklärungen von Springsteen“, sagt der Streaming-Anbieter Hulu über „Road Diary“ — und weiter: „Fans haben die Chance, zum ersten Mal professionell gedrehtes Filmmaterial von der Tournee 2023-2024 zu sehen – während sie die Band bei ihren einzigartigen Vorbereitungen und Auftritten vor Zehntausenden von Menschen auf allen Kontinenten begleiten.“

Nach einer mehrwöchigen Pause wird die Welttournee von Springsteen und der E Street Band an diesem Wochenende mit einem Auftritt im National Park in Washington, D.C. fortgesetzt. Darauf folgt ein Konzert in Baltimore’s Camden Field und dann ein Auftritt als Headliner beim Sea.Hear.Now“-Festival in Asbury Park, New Jersey. An Halloween startet die Band dann in Montreal eine Kanadatournee, die bis zum 22. November dauern soll.