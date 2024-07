Fotos: Bruce Springsteen & The E-Street Band in Hannover: Die besten Bilder Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta Copyright: Désirée Pezzetta

Am Freitag (05. Juli) spielten Bruce Springsteen & The E-Street Band in der Heinz von Heiden Arena in Hannover. Insgesamt spielte die Band 30 Songs – die komplette Setlist sowie weitere Fotos und Videos der Show hier sehen!