Patti Smith spielt „Horses“ komplett live, aber es gibt einen Haken

Patti Smith wird ihr Debütalbum „Horses“ anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der LP in voller Länge auf Tournee spielen. Mit dabei sind Gitarrist Lenny Kaye und der Schlagzeuger Jay Dee Daugherty, die beide auf der Originalaufnahme von 1975 mitgewirkt haben.

Zu Smith‘ Band gehören neben Kaye und Daugherty auch der Keyboarder/Bassist Tony Shanahan, der seit dreißig Jahren mit ihr auf Tournee ist, und der Gitarrist Jackson Smith.

Auf „Horses“-Tour, aber nicht in Deutschland

Die Jubiläumstournee beginnt am 6. Oktober in der 3Arena in Dublin und umfasst Konzerte in Madrid, Bergamo, Brüssel, Oslo, London und Paris. Anschließend tourt Smith durch die USA. Richtig gelesen: Termine in Deutschland sind leider nicht dabei.

Immerhin ist die Sängerin als Patti Smith Quartet im Sommer für acht Gigs in Mainz, Stuttgart, Hamburg, Berlin, München, Kulmbach, Dresden und Köln zu sehen. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Song aus „Horses“ zu hören. Nicht aber das komplette Album live.

Vor 20 Jahren hatte Patti Smith „Horses“ zum ersten Mal komplett auf die Bühne gebracht, beim Meltdown Festival in London, das sie in jenem Jahr kuratieren durfte. Nach der Jahrtausendwende wurde das Zelebrieren kompletter Studioplatten bei Konzerten zu einem neuen Nostalgie-Trend – zum Teil mit überraschenden Ergebnissen.

„Horses“ wurde von John Cale von Velvet Underground produziert und diente vielen späteren Songwriterinnen als Blaupause für den Einstieg ins Rock-Business. Die poetischen, empfindsamen Texte verrieten nicht nur eine wagemutige Musikerin, sondern auch eine große Poetin.

Tribute-Konzert für Patti Smith

Auch wenn das Jahr 2025 für Patti Smith nicht ganz so gut begann, steht es doch ganz im Zeichen der Godmother of Punk. Am 26. März findet ihr zu Ehren ein Tribute-Konzert in der New Yorker Carnegie Hall statt. Unter dem Titel „People Have the Power: Celebrating the Music of Patti Smith“ werden Michael Stipe, Kim Gordon, Matt Berninger von The National, Karen O, Sharon Van Etten, Ben Harper, Courtney Barnett, das Kronos Quartet, Angel Olsen, Alison Mosshart von The Kills und viele andere auftreten, um Smith und ihr Werk zu ehren.