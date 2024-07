„Alles wie immer – nur schlimmer“, so sieht Bernd das Brot die Welt, „alles wie immer – perfekt“, so scheint Patti Smith Bernd das Brot zu sehen. Denn bereits zum dritten Mal teilt Smith mit ihren 1,3 Millionen Instagram-Follower:innen das Programm aus dem deutschen Kinderkanal .

Eine unerwartete Vorliebe, denn die Rockmusikerin teilt immer wieder die gleiche Folge. In der Reihe soll Bernd Berufe testen. Erst wird er Clown, dann Kellner, ein Albtraum für Bernd. Er will ins All – in die unendliche Stille. Und prompt trägt er einen Astronautenanzug.

„Astrobrot“ hat es der Amerikanerin scheinbar angetan, bereits im März 2024 teilte die 77-Jährige Fotos von Bernd im All und schrieb dazu: „Dies ist ein verzweifelter Wunsch nach Unterhaltung, nächtliches KiKA mit einem chronisch deprimierten Laib Brot.“

Und das KiKA-Maskottchen lässt sie nicht los. Anfang Juli teilt sie weitere Fotos von Bernd auf ihrem Instagram-Profil. Aus der gleichen Reihe in einem Astronautenanzug mit deprimiertem Blick. Smith versieht ihren Posts mit einem etwas kryptischem Gute-Nacht-Gruß: „Dies ist die audiovisuelle Gute-Nacht-Melodie von heute Abend. Versuche eines räumlichen gegrillten Käses. Beten für eine hoffnungsvollere zweite Runde. Und jetzt schlafen, vielleicht auf das kleine rote Raumschiff steigen.“

Als Ortsangabe teilt sie den Pariser Flughafen „Charles de Gaulle“, scheinbar ein guter Ort für Bernd das Brot.

In dem Kastenweißbrot mit den zu kurzen Armen scheint Patti Smith einen Ruhepol gefunden zu haben. Am Mittwoch (24. Juli) lässt sie ihre Fans wissen, dass „das ist alles, was ich ertragen kann.“

Dazu teilt sie ein einminütiges Video von ihm, wie er in der Schwerelosigkeit umhertreibt. Aus dem Off kommentiert die Sängerin mit: „Ich glaube, er hat heute Abend eine harte Zeit, nichts läuft so wie er sich das vorstellt“. Das stets grummelige Brot selber würde seine Situation wohl einfach mit dem Wort „Mist“ zusammenfassen.

Smith zieht für sich aber das Positive raus: „Es ist besser als die Nachrichten.“

Für ihre Instagram-Posts ist Patti Smith bei ihren Fans beliebt. Deshalb veröffentlichte sie im November 2022 „A Book Of Days“, die besten Instagram-Posts der Sängerin in einem Buch.

Die Nacht gehört Bernd

Die Posts haben innerhalb kürzester Zeit Tausende von Likes und Hunderte von Kommentaren gesammelt. Und sogar der Schöpfer von „Bernd das Brot“, Tommy Krappweis, äußerte seine Freude über die unerwartete Ehrung seiner Figur und schrieb: „Ich bin SEHR glücklich, dass eines meiner Idole unsere kastenförmige Erfindung ‚Bernd das Brot‘ würdigt.“

In den Kommentaren wurde sogar auf Patti Smiths berühmten Song „Because The Night“ angespielt, in dem es heißt, dass die Nacht den Liebenden gehöre. Ein User kommentierte: „In Deutschland sagen wir, die Nacht gehört zu Bernd. Und ich finde das ganz wundervoll.“

Bernd das Brot beschrieb in einer weiteren Folge sein Leben mit den Worten: „Es ist wie ein iPod, auf dem es nur Lieder von Roland Kaiser und Pur gibt“. Vielleicht folgen bald auch einige von Patti Smith.