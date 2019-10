Patti Smith und Lynn Goldsmith: Before Easter After

Das wird Sie auch interessieren





Die Fotografin Lynn Goldsmith gewährt intime Einblicke ins Leben von Patti Smith. Ganz nebenbei ruft sie auch die goldene Ära des Rock’n’Roll in Erinnerung.

Mit Hunderten von bislang unveröffentlichten Fotos und Texten dokumentiert eine exklusive Mammut-Ausgabe Ausgabe eine der bedeutenden Phasen in Patti Smiths Karriere. Goldsmith fotografierte auch das legendäre „Easter“-Cover, das seinerzeit für viel Aufregung sorgte und auch heute noch eine Ikone feministischer Selbstdarstellung ist. Beide Künstlerinnen verbindet eine Freundschaft, die bis heute anhält.

Die Veröffentlichung des Buches, das nicht ganz billig ist (sich aber auf jeden Fall lohnt!), wurde vor einigen Tagen in Los Angeles gefeiert, in Anwesenheit von Patti Smith, Lynn Goldmith und Verleger Benedikt Taschen.

Patti Smith und „Easter“

Bilder: Taschen/Lynn Goldsmith/Getty Images

TASCHEN

Before Easter After. Lynn Goldsmith. Patti Smith

Hardcover in einer Schlagkassette

26,9 x 37,3 cm, 296 Seiten

€ 600

Collector’s Edition (No. 201–1.500), jeweils nummeriert sowie von Patti Smith und Lynn Goldsmith signiert

Ebenfalls erhältlich in zwei signierten Art Editions, jeweils 100 Exemplare (No. 1–200) mit einem von Lynn Goldsmith signierten Print