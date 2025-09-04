Paul McCartneys gestohlene Bassgitarre wird Teil einer Doku

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Im vergangenen Jahr wurde Paul McCartney 51 Jahre nach dem Verschwinden mit seiner lange verschollenen Bassgitarre wiedervereint. Die Geschichte wird nun in einer neuen Dokumentation mit dem Titel „The Beatle and the Bass Guitar“ erzählt.

Der wichtigste Bass der Musikgeschichte

Der neue Film wird von Passion Pictures produziert, die in diesem Jahr mit dem Sundance-Hit „Super/Man: The Christopher Reeve Story“ einen BAFTA gewannen. In Auftrag gegeben wurde er von BBC Arts. McCartney selbst kommt in dem Film zu Wort. Und spricht über die lange Reise bis zur Rückkehr des Instruments nach dem Diebstahl. „Ich denke, alles, was einem geklaut wird, möchte man zurückhaben. Besonders wenn es sentimentalen Wert hat. Es verschwand einfach ins Universum. Und wir fragten uns: ‚Wo ist es hin?‘ Es muss eine Antwort geben…“, sagte er in einem Statement über „Variety“.

„Von Anfang an wussten wir, dass The Beatle and the Bass genau die Art von unverwechselbarer, emotionaler und erhebender Geschichte ist, die wir lieben, zu erzählen“

Als „der wichtigste Bass der Geschichte“ bezeichnet, kaufte McCartney die Höfner-Gitarre erstmals 1961, im Alter von 18 Jahren. Sie wurde auf zahlreichen ikonischen Beatles-Songs gespielt. 1972 jedoch wurde der Bass gestohlen. Und sein Verbleib blieb ein Rätsel. Bis eine Graswurzel-Kampagne namens „Lost Bass Project“ ins Leben gerufen wurde, die es sich zum Ziel machte, den Bass aufzuspüren und McCartney zurückzugeben. Der Beatle bestätigte im vergangenen Jahr die Rückkehr des Instruments.

„Von Anfang an wussten wir, dass ‚The Beatle and the Bass‘ genau die Art von unverwechselbarer, emotionaler und erhebender Geschichte ist, die wir lieben, zu erzählen“, sagte Emily Jeal, Leiterin der Feature-Dokumentationen bei Passion Pictures.

Einen Veröffentlichungstermin für den Film gibt es derzeit nicht.