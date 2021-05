Paul McCartney: einwandfreie Sicht durch Augen-Yoga

„Das ist es, womit ich mich identifiziere. Ich bin Teil der Alphabet-Mafia und stolz darauf“, erzählt Demi Lovato im Podcast „The Joe Rogan Experience“.

Der ehemalige Disney-Star Demi Lovato war am Samstag (27. März) zu Gast bei dem Podcast „The Joe Rogan Experience“. Darin sprach die Sängerin auch über ihre sexuelle Orientierung – und was sich bei ihr in den letzten Jahren geändert hat. So erzählte Lovato unter anderem von ihren sexuellen Präferenzen, Familienplänen – und bekannte sich offiziell als pansexuell. Pansexualität bedeutet, dass man seine Partner:innenwahl nicht nach Geschlecht im biologischen Sinn trifft. Somit können sich pansexuelle Menschen beispielsweise auch zu Personen hingezogen fühlen, die sich nicht mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. „Ich bin jetzt so fluide – weil ich…