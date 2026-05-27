Paul McCartney will Princes Cover von „The Long and Winding Road“ der Beatles ans Licht bringen

Nach seinem Tod im Jahr 2016 hinterließ Prince ein beneidenswertes Archiv mit Tausenden unveröffentlichter Songs, von denen die meisten wohl nie das Licht der Welt erblicken werden. Während der Nachlass des verstorbenen Musikers im Laufe der Jahre einige Stücke aus dieser Sammlung veröffentlicht hat, gibt es eine Aufnahme, bei der Paul McCartney hofft, dass sie endlich freigegeben wird: ein Cover, das Prince von der „Let It Be“-Single der Beatles aufgenommen hat – „The Long and Winding Road“.

„Ich war vor ein paar Jahren mit einem Typen zusammen, also war Prince da schon tot, und der fragte mich: ‚Hast du schon gehört, wie Prince ‚Long and Winding Road‘ spielt?’“, erzählte McCartney im BBC-Radio-2-Programm „Tracks of My Years“. „Ich sagte: ‚Na ja, das ist einer meiner Songs. Ich glaube nicht, dass er den je gespielt hat.‘ Er sagte: ‚Doch, hat er. Bei einer Probe. Er hat ihn für irgendetwas geprobt.‘ Dann meinte er: ‚Ich schick’s dir, wenn du willst.‘ Er hat es mir geschickt, und es ist wirklich großartig.“

Bei dem Mann handelte es sich McCartney zufolge um einen persönlichen Fotografen von Prince. Die Aufnahme beschrieb er als „irgendwie rockig“ und fügte hinzu: „Er spielt da richtig gut Gitarre.“ McCartney brachte die Idee ins Spiel, beim Nachlass des Musikers nachzufragen, was mit der verborgenen Aufnahme möglich wäre. „Ich könnte daraus etwas wirklich Tolles machen“, sagte er.

McCartney über Princes Talent

Obwohl sich die beiden nicht besonders gut kannten, erkannte McCartney in Prince ein unbestreitbares Ausnahmetalent. „Er hat sich viel von [Jimi] Hendrix abgeschaut, aber er war ein großartiger Spieler. Wenn man ihm beim Spielen zuschaut, hat er diesen Stil. Bow! Da ist einfach etwas dran. Man merkt, dass er dieses Instrument kennt“, sagte McCartney und ergänzte: „Er ist ein besonderer Mensch. Es ist so traurig – plötzlich ist er einfach nicht mehr da, und das lässt mich immer wieder wünschen, ich hätte ihn besser gekannt und könnte einfach sagen: ‚Hey, Mann, komm schon. Was geht ab?‘ Es ist so schade, weil da so viel Talent war.“

Im vergangenen Monat veröffentlichte der Prince-Nachlass die Single „With This Tear“ aus einem bislang unveröffentlichten Albumprojekt. Weitere Musik aus seinem Archiv soll noch in diesem Jahr erscheinen.