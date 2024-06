Am gestrigen Dienstag (18. Juni) feierte Sir Paul McCartney, der mitten im Zweiten Weltkrieg in Liverpool geboren wurde, seinen 82. Geburtstag. Und wo andere sich längst auf einen geruhsamen Lebensabend zurückgezogen haben, bleibt der Ur-Beatle weiterhin hyperaktiv.

Zur Feier des Tages teilte „Macca“ auf Instagram ein buntes Bühnen-Foto mit Gitarre. „Sie sagen, es ist mein Geburtstag“, lautet die Bildzeile. „Ich freue mich darauf, von meinen Lieben so richtig verwöhnt zu werden! – Paul“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine dieser geliebten Menschen ist seine Tochter Stella McCartney, die in ihren Social Media-Kanälen das Wiegenfest ihres Vaters begeht: „ An diesem Tag vor ein paar Jahren wurde mein großartiger Vater geboren …“, schreibt sie. „Meine Großmutter Mary aus Nordirland brachte ihren ersten kleinen Jungen zur Welt und ich erhebe ein Glas, um zu feiern, dass sie den brillantesten und unglaublichsten Menschen in unsere Welt gebracht hat.“

Hoppy Birdy, Onkel Paul! Nur Liebe… Jude x“

Auch Julian, der erste Sohn von John Lennon, gratulierte: „Hoppy Birdy, Onkel Paul! Nur Liebe… Jude x“, schreibt er zu einem Video-Schnipsel, der ihn als Kind mit McCartney zeigt. Die beiden sitzen nebeneinander im Gras und Paul spielt die Beatles-Nummer „Hey Jude“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Unter den vielen weiteren Gratulanten sind auch Beach Boy Brian Wilson, Stones-Altmeister Ron Wood und Pattie Boyd, die Ex-Frau von George Harrison. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den einzigartigen @PaulMcCartney – ich habe gerade eine Ankündigung für einige Konzerte im Laufe des Jahres gesehen … WIE schafft er das nur immer wieder?!“

Am Abend vor McCartneys großem Tag verriet Schauspieler Austin Butler („Elvis“, „Dune Part 2“) in der Late-Night-Show von Moderator Jimmy Kimmel, dass er kürzlich auf einer bemerkenswerten Sause im New Yorker Haus von McCartney gewesen wäre.

„Möglicherweise“ die Prä-Geburtstagsparty zum 82 Geburtstag. Mit einem Promi-Auflauf, den wohl nur McCartney auf sich vereinen kann. Unter den Gästen: Ringo Starr, Mick Jagger, Bruce Springsteen, Meryl Streep und auch Taylor Swift, die laut Butler für eine Weile am DJ-Deck Songs aufgelegt habe.

„Das war der Wahnsinn“, sagte Butler angesichts seiner Unterhaltung mit seiner Film-Heldin Meryl Streep, die mit einem Stück veganer Pizza im Mund begonnen hatte. Der ebenfalls anwesende Jimmy Kimmel konnte nur zustimmen: „Die verrückteste Party, auf der ich in meinem ganzen Leben war“.

Doch McCartney kann noch mehr außer Feiern. Vier Tage vor seinem Geburtstag veröffentlichte er das neue Live-Album der Wings, „One Hand Clapping“. Außerdem hat er vor kurzem seine Fotoausstellung „Eyes of the Storm“ im Brooklyn Museum in New York City eröffnet, die eine umfangreiche Sammlung seiner Aufnahmen aus den frühen Tagen der Beatlemania mit Ringo Starr, George Harrison und John Lennon zeigt.