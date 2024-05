Bruce Springsteen darf sich als erster internationaler Songwriter mit der höchsten Auszeichnung der „Computers Guild of Great Britain“ schmücken. Das so genannte „Academy Fellowship“ (eine Art Ehrenlegion) wurde am Donnerstag (23. Mai) im Rahmen der Ivor-Novello-Awards vergeben.

Springsteen tritt damit in die Fußstapfen von Sir Elton John, Kate Bush oder Joan Armatrading, Der erste „Fellowship“-Preisträger aus dem Jahr 2000 war kein Geringerer als Paul McCartney, der es sich nicht nehmen ließ, in die Rolle des Springsteen-Laudators zu schlüpfen.

Mit typischem Merseyside-Witz scherzte Macca zu Beginn, dass er sich „anders als bei Bruce‘ Konzerten“ kurz fassen würde.

Er könne sich keinen passenderen Fellowship-Kandidaten für 2024 vorstellen, sagte er „Außer vielleicht Bob Dylan“. Um dann gleich weitere Amerikaner und Amerikanerinnen aufzuzählen. „Oder Paul Simon, oder Billy Joel, oder Beyoncé, oder Taylor Swift“, fügte er hinzu. „Die Liste ist noch lang …“

„Er gibt aber auch zu, dass er noch nie einen Tag in seinem Leben gearbeitet hat“

Die Beatles-Legende nannte Springsteen dann „a lovely, lovely boy“ und dachte darüber nach, ob er als Mitglied der Fab Four in Frage gekommen wäre. „Wenn es um das Talent geht, wäre er sicher unter den ersten Fünf der Kandidaten“, scherzte er.

McCartney konnte sich auch einen kleinen Working-Class-Witz nicht verkneifen. Springsteen sei „bekannt als klassischer amerikanischer Arbeiter“, so McCartney. „Er gibt aber auch zu, dass er noch nie einen Tag in seinem Leben gearbeitet hat“.

Die Beiden haben schon vor längerer Zeit Freundschaft geschlossen. Sir Paul verwies auch auf sein Glastonbury-Konzert 2022, bei dem der Boss für einen Gastauftritt an seiner Seite stand: „Ein fantastischer Kerl, der für mich dort auf die Bühne kam“.

Derart warmherzig eingeführt, herzte Springsteen seinen Kumpel Paul, bevor er die Novello-Statue in Empfang nahm. Er blicke auf seine „lange und wunderbare Geschichte“ mit Großbritannien zurück und erinnerte sich an seine erste Landung auf der Insel und das Publikum, das 1975 zu seinem ersten Konzert in Hammersmith kam.

„Dieses ganze Land hat mir bei jedem Schritt das Gefühl gegeben, willkommen zu sein, und dafür werde ich immer zutiefst dankbar sein. Neben der Anerkennung für mein Songwriting, ist es auch ein Tribut an alle die Fans und Freunde, die mich und meine Arbeit in den letzten 50 Jahren unterstützt haben“.

Allerdings, so der Boss mit einem Augenzwinkern zu McCartney: „Das Essen im Flugzeug war damals nicht so toll, und mein erster Gedanke, als wir in Heathrow landeten, war: ‚Wo sind die ganzen Cheeseburger hin? Sie waren entweder versteckt oder durch etwas ersetzt, das sich Fish and Chips nannte. Das war ein wenig beunruhigend.“