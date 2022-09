Paul McCartney: Meine sehr geschätzten Begegnungen mit der Queen

Foto: Tim Graham Photo Library via Getty Images, Pool/Tim Graham Picture Library. All rights reserved.

Mit seinen 80 Jahren geht Sir Paul McCartney eher sparsam mit seinen Postings in den Social-Media-Kanälen um. Am letzten Freitag (09.September) machte er in einem längeren Facebook-Statement eine Ausnahme. Schließlich ging es auch für ihn darum, von Queen Elizabeth II Abschied zu nehmen.

McCartney erinnert sich an „acht oder neun“ Treffen mit seiner Königin. Dazu kramte er im Archiv und teilte auch entsprechende Fotos.

„Mit 10 Jahren nahm ich an einem Aufsatzwettbewerb in Liverpool teil und gewann meine Abteilung für meinen Aufsatz über die britische Monarchie, also bin ich schon seit langem ein Fan“, schrieb er über ein frühes Faible für die Windsors.

Als Songschreiber komponierte Macca bekanntlich für die Beatles das 26-sekündige Liebeslied „Her Majesty“. Er erinnerte sich auch daran, wie „sie mich mit ihrem großartigen Sinn für Humor in Verbindung mit großer Würde beeindruckte“.

Das erste Mal trafen sich die beiden im Jahr 1965, als die Beatles mit dem „Most Excellent Order of the British Empire“ ausgezeichnet wurden. „Man nahm uns damals zur Seite und und schärfte uns das korrekte Protokoll ein. Uns wurde gesagt, wie wir uns Ihrer Majestät nähern sollten – und dass wir auf keinen Fall mit ihr sprechen sollten, wenn sie nicht vorher mit uns gesprochen hat. Für vier Lads aus Liverpool war das ein ziemliches „WOW! Wo sind wir denn hier gelandet …“

In chronologischer Reihenfolge lässt Macca seine royalen Treffen weiterhin Revue passieren:

Ein nächstes Mal gab es dann 1982 in der Royal Albert Hall. Eine Veranstaltung mit dem Titel „An Evening for Conservation“, an der meine Linda (seine verstorbene Ehefrau, Anm. der Red.) und ich teilnahmen. An diesem Abend wurden einige Orchester-Tracks von Beatles-Songs gespielt. Ich habe mich mit Ihrer Majestät darüber unterhalten. Sie wiederum stellte mich Prinz Philip vor, der konnte sich an unser früheres Treffen in den Sechzigern erinnern“.

Anderthalb Jahrzehnte später eröffnete die Queen das „Liverpool Institute for Performing Arts“, eine nordenglische Art Pop-Akademie (siehe Artikel-Foto). „Auf dem Instituts-Gelände stand einst die alte Schule, auf der George Harrison und ich waren.“

Ein weiteres Jahr später schlug die Königin Sir Paul zum Ritter, was Macca als „sehr stolzen Tag für mich“ und „einen der besten Tage überhaupt“ wertete.

„Ich fühlte mich sehr geehrt, als mir die Ritterschaft angeboten wurde. Es wäre komplett unhöflich gewesen, diese abzulehnen! Ich erinnere mich, dass es im Frühling war und der Himmel blau war. Es war ein wundervoller Tag. Mir wurde klar, dass ich aus einem winzigen Reihenhaus in Liverpool einen weiten Weg zurückgelegt habe!“

Mittlerweile fast schon vertraut, ließ sich McCartneey beim Goldenen Thron-Jubiläum der Queen im Jahr 2002 zu einer etwas flapsigen Bemerkung hinreißen. Als die Queen am Ende der Show auf der Bühne stand und einen donnernden Applaus erhielt, scherzte er:

„Ich nehme an, das wird nächstes Jahr wieder passieren?“, worauf sie mit Wortwitz antwortete: ‘Not in my garden it won’t!’”