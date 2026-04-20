Paul McCartney: Zoff mit Ringo Starr

Bei einem exklusiven Event im Studio des Produzenten Andrew Watt in Los Angeles spielte Paul McCartney persönlich 30 glücklichen Fans sein neues Album „The Boys Of Dungeon Lane“ vor. In einigen der neuen Songs, so etwa in der Vorabsingle „Days We Left Behind“, erinnert der 83-Jährige sich an seine Kindheit in Liverpool. Ein anderer nostalgischer Track trägt den Titel „Home To Us“ und ist ein Duett mit seinem alten Bandkollegen Ringo Starr.

„Ringo kam in Andrews Studio vorbei und spielte ein bisschen Schlagzeug“, erzählte McCartney seinen seligen Fans von der Entstehung des Songs. Doch dann lief die Sache ein bisschen aus dem Ruder. McCartney gefiel Starrs kurzer Beitrag so gut, dass er ein Lied drum herum schreiben wollte. Daher bat Produzent Watt den Schlagzeuger nochmal ins Studio, um noch ein bisschen mehr Material zu liefern. Starr sei darüber „ein bisschen sauer“ gewesen, so McCartney. Vermutlich, weil er gerade an einem eigenen Album arbeitete, das übrigens am Freitag erscheint.

Als McCartney ihm dann das Demo seines Songs schickte, um dazu zu singen, sang Starr nur den Refrain ein. Daraufhin war dann McCartney ein bisschen sauer, weil er das Gefühl hatte, Ringo möge seine Strophen nicht. „Get Back“-Sessions all over again? Wohl nicht, das Missverständnis konnte geklärt werden, und so singen die beiden jetzt harmonisch vereint im Wechsel die Zeilen des Songs. „Ringo hat noch nie ein Duett mit einem der Beatles gesungen“, erklärte McCartney den staunenden Fans. Gesungen haben die beiden natürlich auch vorher bereits öfter gemeinsam. Nicht zuletzt im Finale des McCartney-Songs „Beautiful Night“ auf dem Album „Flaming Pie“.