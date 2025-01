Paul McCartney: Startet 2025 ein Wings-Revival?

Im vergangenen Jahr schaffte es Paul McCartney mit seiner Post-Beatles-Band Wings in die Charts. Über vier Jahrzehnte, nach der Trennung erreichte das 1974 aufgenommenen Live-im-Studio-Album „One Hand Clapping“ die britischen und deutschen Album-Top-10. Am 21 März erscheint nun das Wings-Album „Venus And Mars“ von 1975, immerhin auf Platz zehn in unserem Ranking der besten McCartney-Alben, in einer „50th Anniversary edition“.

Das in London und New Orleans aufgenommene Album war der Nachfolger des viel gelobten und kommerziell erfolgreichen „Band On The Run“ von 1973. Zugleich war es eine Art Ouvertüre für die anstehende Welttournee. Diese sollte die Band zu einem der größten Live-Acts der Siebziger machen.

Die letzte Neuedition des Albums erschien mit jeweils einer Bonus CD/LP und DVD 2014 in der Paul McCartney Archive Collection. Die neue Vinyl-Edition zum 50. Geburtstag erscheint ohne Bonusstücke und wurde mit halber Geschwindigkeit von den Original Masterbändern geschnitten. Das Artwork wurde der britischen Erstausgabe nachempfunden. Außerdem wird das Album, neu abgemischt von Giles Martin und Steve Orchard, in Dolby Atmos erhältlich sein. Das schreibt Universal Music in einer Presseerklärung auf McCartneys offizieller Website.

„Venus And Mars“ sei „the first Wings release for 2025″ heißt es dort. Fans schöpfen daher bereits Hoffnung, dass endlich die noch ausstehenden Wings Alben „London Town“ und „Back To The Egg“ bald in der seit 2020 ruhenden Archive Collection erscheinen könnten. Auch ein neues McCartney Studioalbum wird für 2025 erwartet.