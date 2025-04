Offiziell: Dies ist der Cast des Beatles-Biopic

Sony Pictures hat am gestrigen Montag (31. März 2025) offiziell den Cast für das ambitionierte Filmprojekt über The Beatles bekannt gegeben. Die vierteilige Biopic-Reihe, die sich jeweils einem der Bandmitglieder widmet, startet weltweit im April 2028 im Kino. Die Rollen der Musiker sind wie folgt besetzt:

Harris Dickinson als John Lennon

Paul Mescal als Paul McCartney

Barry Keoghan als Ringo Starr

Joseph Quinn als George Harrison

Die spektakuläre Cast-Ankündigung erfolgte im Rahmen der CinemaCon 2025, wo Regisseur Sam Mendes die Hauptdarsteller persönlich vorstellte. Außerdem wurde ein erstes offizielles Gruppenfoto der vier Schauspieler veröffentlicht, das bereits für Aufsehen sorgt.

Ein filmisches Großprojekt mit einzigartigem Konzept

Das Biopic-Projekt hebe sich deutlich von bisherigen Musikfilmen ab. Statt einer einzigen Geschichte werden vier separate Filme produziert, die jeweils die Perspektive eines Beatles-Mitglieds erzählen. Die Geschichten sind miteinander verwoben und zeichnen gemeinsam ein Bild der Band.

Mendes beschreibt die Veröffentlichung aller vier Filme im selben Monat als ein „binge-bares Kinoerlebnis“. ein „Novum im modernen Kino, das Kino- und Musikfans gleichermaßen ansprechen dürfte.“

Offizielle Unterstützung durch Apple Corps und Originalmusikrechte

Die Filme entstehen in Zusammenarbeit mit Apple Corps Ltd., dem offiziellen Unternehmen der Beatles, und verfügen über die vollständigen Musikrechte der Band. Neben Sam Mendes, der alle Filme inszeniert, gehören auch Pippa Harris, Julie Pastor und Alexandra Derbyshire zum Produktionsteam.

Jeff Jones, CEO von Apple Corps, begleitet das Projekt ebenfalls als Produzent, was dem Biopic zusätzliche Authentizität verleihen soll.

Hommage an eine kulturelle Ikone

Sam Mendes erklärte, dass die Geschichte der Beatles „zu umfangreich für nur einen Film“ sei. Eine Serie habe er verworfen, da sie die emotionale Wucht nicht transportieren könne. Die vier Filme sollen nun sowohl alte als auch neue Fans ansprechen.

Die Cast-Darsteller zitierten bei der Präsentation die berühmten Zeilen aus „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“:

„It’s wonderful to be here, it’s certainly a thrill, you’re such a lovely audience, we’d like to take you home with us.“