Paul McCartney: Weltpremiere der neuen Single „Days We Left Behind“

Um zehn Minuten vor Drei britischer Zeit sendete BBC Radio Merseyside aus dem Studio in Liverpool, etwa 500 Meter vom Cavern Club entfernt, weltexklusiv die neue Single von Paul McCartney, „Days We Left Behind“. Natürlich sollen die Bewohner seiner Heimatstadt die ersten sein, die diesen Song hören. Schließlich ist er eine Reminiszenz an seine Kindheit in der Stadt am Mersey. „Looking back at white and black/ Reminders of my past“, singt McCartney und erinnert an die „boys of dungeon lane along the Mersey shore“. Die kamen bereits in seinem offiziell nie veröffentlichten Song „In Liverpool“ aus den späten Achtzigern vor und geben auch seinem ersten neuen Album seit „McCartney 3″ von 2020 seinen Titel. „The Boys Of Dungeon Lane“ erscheint am 29. Mai.

Erinnerungen an Liverpool

„Für mich ist das ein Album voller Erinnerungen“, so McCartney. „Der Albumtitel, ,The Boys of Dungeon Lane‘, stammt aus dem Songtext dieses Liedes. Ich dachte genau daran, an die Tage, die ich hinter mir gelassen habe, und frage mich oft, ob ich nur über die Vergangenheit schreibe. Aber dann denke ich: Wie kann man über etwas anderes schreiben? Es sind einfach viele Erinnerungen an Liverpool. Im Song geht es in der Mitte auch ein Stück um John und die Forthlin Road, die Straße, in der ich früher gewohnt habe. Dungeon Lane ist in der Nähe. Ich habe früher in einem Ort namens Speke gelebt, der ziemlich von der Arbeiterklasse geprägt ist. Wir hatten kaum etwas. Aber das war egal, weil alle Leute großartig waren und du nicht bemerkt hast, dass du nicht viel hattest.“

„Days We Left Behind“ ist eine große nostalgische Ballade in der Tradition von „Penny Lane“ und „Early Days“. Produziert hat sie Andrew Watt mit einer Prise Autotune.

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Die Tracklist des neuen Albums:

As You Lie There

Lost Horizon

Days We Left Behind

Ripples In A Pond

Mountain Top

Down South

We Two

Come Inside

Never Know

Home To Us

Life Can Be Hard

First Star Of The Night

Salesman Saint

Momma Gets By