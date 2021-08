Paul Stanley: Kiss-Sänger mit Coronavirus infiziert

Paul Stanley von KISS auf der Bühne beim Tribeca Festival im Battery Park am 11. Juni 2021 in New York City (USA). (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for A&E)

Paul Stanley hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Ein USA-Konzert wurde bereits abgesagt. In einem Statement auf Twitter erklärte die Band: „Die heutige Kiss-Show am Pavillon am Star Lake in Burgettstown, PA [USA] muss leider verschoben werden, da Paul Stanley positiv auf Corona gestestet wurde. Mehr Informationen über die Tourdaten werden so schnell wie möglich verfügbar sein. Jeder, der auf der Tour mitwirkt, beide Bands und Crews, sind vollständig geimpft.“

Tonight’s #KISS show at The Pavilion at Star Lake in Burgettstown, PA is unfortunately postponed due to Paul Stanley testing positive for COVID. More information about show dates will be made available ASAP. Everyone on the entire tour, both band and crew, are fully vaccinated. pic.twitter.com/5UBvXmfWCY — KISS (@kiss) August 26, 2021

Paul Stanley gehe es aber laut Medienberichten den Umständen entsprechend gut. Die Rede war zuletzt von „Erkältungssymptomen“. Darüber hinaus ist das Gerücht durchs Netz gegangen, dass der KISS-Frontmann Herzprobleme hätte, sodass die Befürchtung breit wurde, dass sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtern könne. Doch Stanley weist das Hörensagen entschieden zurück. Von seinem privaten Account äußerte er sich dazu: „LEUTE!!! Es geht mir gut! Ich bin nicht im Krankenhaus! Mein Herz erlaubt es mir bis zu 26 Meilen am Tag mit dem Fahrrad zu fahren. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es ist absoluter Quatsch.“

PEOPLE!!! I am fine! I am not in ICU! My heart allows me to do 26 miles a day on my bike! I don’t know where this came from but it’s absolute nonsense. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 26, 2021

Die Band Kiss ist derzeit auf ihrer Abschiedstour. 2022 spielen Sie auch in Deutschland.

