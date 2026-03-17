Die besten fünf Filme von Paul Thomas Anderson (außer „One Battle After Another“)

Von Porno-Glamour in „Boogie Nights“ bis zur obsessiven Liebe in „Phantom Thread“ – diese fünf Filme zeigen, warum PTA ein Genie ist.

von 
Artikel Teilen
magnolia.jpg

Foto: Miramax. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Die besten fünf Filme von Paul Thomas Anderson (außer „One Battle After Another“):

„Boogie Nights“ (1997)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Der Porno-Entrepreneur Burt Reynolds inszeniert am Swimmingpool seines Anwesens schmierige Filme – mit Mark Wahlberg als Dirk Diggler und Heather Graham als Rollergirl. Zudem markiert der Film den Beginn von Philip Seymour Hoffmans großer Karriere.

„Magnolia“ (2000)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Das Episoden-Meisterwerk mit vom Himmel fallenden Fröschen und Tom Cruise als Gesundbeter. Mit Julianne Moore, Jason Robards, Philip Seymour Hoffman und William H. Macy. Musik von Aimee Mann. Metaphysik und Alltag.

„Punch-Drunk Love“ (2002)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Adam Sandlers beste Darstellung neben Emily Watson – ein unwahrscheinliches Duo. Der Film ist eine brutal komische Groteske.

„There Will Be Blood“ (2007)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Ein Film über amerikanischen Pioniergeist und einen manischen Ölmagnaten, gespielt von Daniel Day-Lewis.

„Phantom Thread“ (2017)

Youtube Placeholder

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Andersons ruhigster Film, in dem der englische Schneider Daniel Day-Lewis von Vicky Krieps vergiftet wird. Wunderschöne Handwerkskunst und obsessive Liebe.

Arne Willander schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Paul Thomas Anderson Oscars