Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Warum Sie unbedingt das neue Album von King Krule hören sollten

Die besten fünf Filme von Paul Thomas Anderson (außer „One Battle After Another“):

„Boogie Nights“ (1997)

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Der Porno-Entrepreneur Burt Reynolds inszeniert am Swimmingpool seines Anwesens schmierige Filme – mit Mark Wahlberg als Dirk Diggler und Heather Graham als Rollergirl. Zudem markiert der Film den Beginn von Philip Seymour Hoffmans großer Karriere.

„Magnolia“ (2000)

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Das Episoden-Meisterwerk mit vom Himmel fallenden Fröschen und Tom Cruise als Gesundbeter. Mit Julianne Moore, Jason Robards, Philip Seymour Hoffman und William H. Macy. Musik von Aimee Mann. Metaphysik und Alltag.

„Punch-Drunk Love“ (2002)

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Adam Sandlers beste Darstellung neben Emily Watson – ein unwahrscheinliches Duo. Der Film ist eine brutal komische Groteske.

„There Will Be Blood“ (2007)

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Ein Film über amerikanischen Pioniergeist und einen manischen Ölmagnaten, gespielt von Daniel Day-Lewis.

„Phantom Thread“ (2017)

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Andersons ruhigster Film, in dem der englische Schneider Daniel Day-Lewis von Vicky Krieps vergiftet wird. Wunderschöne Handwerkskunst und obsessive Liebe.