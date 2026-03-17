Die besten fünf Filme von Paul Thomas Anderson (außer „One Battle After Another“)
Von Porno-Glamour in „Boogie Nights“ bis zur obsessiven Liebe in „Phantom Thread“ – diese fünf Filme zeigen, warum PTA ein Genie ist.
Die besten fünf Filme von Paul Thomas Anderson (außer „One Battle After Another“):
„Boogie Nights“ (1997)
Der Porno-Entrepreneur Burt Reynolds inszeniert am Swimmingpool seines Anwesens schmierige Filme – mit Mark Wahlberg als Dirk Diggler und Heather Graham als Rollergirl. Zudem markiert der Film den Beginn von Philip Seymour Hoffmans großer Karriere.
„Magnolia“ (2000)
Das Episoden-Meisterwerk mit vom Himmel fallenden Fröschen und Tom Cruise als Gesundbeter. Mit Julianne Moore, Jason Robards, Philip Seymour Hoffman und William H. Macy. Musik von Aimee Mann. Metaphysik und Alltag.
„Punch-Drunk Love“ (2002)
Adam Sandlers beste Darstellung neben Emily Watson – ein unwahrscheinliches Duo. Der Film ist eine brutal komische Groteske.
„There Will Be Blood“ (2007)
Ein Film über amerikanischen Pioniergeist und einen manischen Ölmagnaten, gespielt von Daniel Day-Lewis.
„Phantom Thread“ (2017)
Andersons ruhigster Film, in dem der englische Schneider Daniel Day-Lewis von Vicky Krieps vergiftet wird. Wunderschöne Handwerkskunst und obsessive Liebe.