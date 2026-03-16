„One Battle After Another“: Anderson vergleicht den Sieg mit Oscar-Jahr 1975

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Paul Thomas Andersons „One Battle After Another“ hat bei den Oscars 2026 den Preis für den besten Film gewonnen. Das hochkarätig besetzte Drama überzeugte mit mitreißenden Performances von Teyana Taylor, Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio del Toro, Regina Hall und Sean Penn, der als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde.

„1975 waren die Oscar-Nominierten für den besten Film ‚Dog Day Afternoon‘, ‚One Flew Over the Cuckoo’s Nest‘, ‚Jaws‘, ‚Nashville‘ und ‚Barry Lyndon’“, begann Anderson seine Dankesrede. „Keiner davon ist besser als die anderen. Es kommt einfach auf die Stimmung des jeweiligen Tages an. Aber wir sind glücklich, Teil dieser wunderbaren, wunderbaren Reise zu sein – gemeinsam mit unseren Mitnomin­ierten, unseren Filmemacherkollegen, auch jenen, die von der Academy nicht gewürdigt wurden. So viele großartige Filme in diesem Jahr.“

Anderson dankte auch seinem Cast, darunter DiCaprio, del Toro, Taylor, Hall und „my American girl, Chase“, und fügte hinzu: „You are the heart of this movie.“ Bevor er gemeinsam mit seinen Darstellern die Bühne verließ, rief der Regisseur aus: „What a night, you guys. Let’s have a martini.“

Ein Meisterwerk der Gegenwart

Eine Kritik im ROLLING STONE feierte den Film als „act of resistance“ und „stone cold masterpiece“. Kritiker David Fear schrieb und prophezeite: „‚One Battle After Another‘ ist viele Dinge zugleich: eine Parabel über Väter und Töchter, ein Verschwörungsthriller für das ICE-Zeitalter, eine Ensemblekomödie, die ihre Starbesetzung zu größtmöglicher Exzentrik ermutigt – und schlicht der beste Film des Jahres 2025.“

Der Film trat gegen starke Konkurrenz an: „F1“, „Bugonia“, „Frankenstein“, „Hamnet“, „Marty Supreme“, „The Secret Agent“, „Sentimental Value“, „Sinners“ und „Train Dreams“. Alle Produktionen erhielten weitere Nominierungen beim größten Abend Hollywoods – allen voran „Sinners“ mit beeindruckenden 16 Nennungen, was ihn zum meistnom­inierten Film der Oscar-Geschichte macht. „One Battle After Another“ folgte dicht dahinter mit 13 Nominierungen, und die Stars Taylor, DiCaprio, Del Toro und Penn wurden allesamt in den Schauspielkategorien berücksichtigt. Am Ende beherrschte der Film die Verleihung mit sechs Auszeichnungen, darunter Bester Regisseur und Bester Nebendarsteller.