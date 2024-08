Pavement und Stephen Malkmus: Die besten und wichtigsten Alben im Ranking

Auf der Reunion-Tour 2022 stellte sich dieses Album als ihr liebstes heraus, an manchen Abenden führten Pavement es nahezu in Gänze auf. Von der aufgekratzten Single „Stereo“ mit der tollen Auftaktzeile „Pigs, they tend to wiggle when they walk“ abgesehen, ist dies ihre besinnlichste, fast schon Westcoast-Laid-back-artigste Platte. Ein Landschaftsalbum. „Shady Lane“ be-schreibt den Wunsch nach Rückzug ins Private, während „Embassy Row“ in die Ferne schweift. Der von Tortoise beeinflusste Post-Rock von „Blue Hawaiian“ ist ihr melancholisches Bravourstück: „Aloha means goodbye, and also hello – it’s in how you inflect.“ Letztmals brachte Scott Kannberg als Co-Sänger zwei Lieder ein, ebenfalls über (Alltags-)Flucht: „Date w/ IKEA“ sowie „Passat Dream“, das sich leider nicht um die Sehnsucht nach einem Aufstieg in atmosphärische Strömungen dreht, sondern um Autoerwerb als Karriereziel.

Pavement – Terror Twilight (1999)