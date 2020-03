Pearl Jam: Das neue Album „Gigaton“ wird in Dolby Atmos im Kino zu hören sein

Die neue Single „Dance of the Clairvoyants“, Vorbote des „Gigaton“-Albums, spaltet die Pearl-Jam-Fangemeinde.

Am heutigen Mittwoch haben Pearl Jam die Vorab-Single ihres kommenden Albums „Gigaton“ (VÖ: 27. März) herausgebracht (die Sommertour wird präsentiert von ROLLING STONE). Im Netz kommen die ersten (Fan-)Reaktionen zum Song zusammen. „So haben sie noch nie geklungen“, urteilt ein User auf Facebook über den fast schon an einen Dance-Track erinnernden Song. „Die ersten zehn Sekunden dachte ich, ich müsste es hassen. Dann fing ich an es absolut zu lieben.“ Ein anderer schreibt: „Die Basslinie erinnerte mich ein wenig an 'Cannonball' der Breeders. Funky und wie nichts, das ich bislang von ihnen gehört hatte. Aufregend!“ Aber es gibt auch viele kritische Stimmen…