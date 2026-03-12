Pearl Jam: Mike McCready kündigt Grunge-Rockoper an – 20 Jahre in der Mache

Pearl-Jam-Gitarrist Mike McCready hat die vergangenen zwei Jahrzehnte an dem „Graphic Album“ und der Rockoper „Farewell to Seasons“ gearbeitet. Das Werk entwirft eine Alternativgeschichte der frühen Neunziger-Grunge-Szene Seattles, erzählt aus der Perspektive des fiktiven Musikers David Williams – und ist ab heute über die Website von Z2 vorbestellbar. Die Veröffentlichung folgt am 7. Oktober.

„Ich freue mich unglaublich, meinen neuen Graphic Novel mit Z2 ankündigen zu können: ‚Farewell to Seasons’“, erklärt McCready in einem Statement. „Es ist eine Geschichte, an der ich viele Jahre gearbeitet habe, inspiriert von der Kreativität, dem Gemeinschaftsgefühl und dem Chaos der Musikszene Seattles. ‚Farewell to Seasons‘ ist eine historische Fantasy in dieser Welt – und parallel zum Graphic Novel wird es auch eine ‚verschollene‘ Rockoper geben, die mit der Geschichte verbunden ist und Originalmusik aus der Perspektive von David Williams enthält, einer der Hauptfiguren. Es hat mir großen Spaß gemacht, dieses Projekt gemeinsam mit Z2 zum Leben zu erwecken, und ich hoffe, die Leute genießen die Reise genauso sehr wie ich das Erschaffen.“

McCready entwickelte den Graphic Novel gemeinsam mit dem Autor Mark Sable und dem Illustrator Sebastian Piraz. „Eine schonungslose Darstellung, die das gelebte Erleben dieser prägenden Ära einfängt und durchgehend mit Elementen des magischen Realismus verwebt“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Geschichte macht die inneren Kämpfe und Triumphe der Figuren sichtbar – sie lässt fast leuchtende Momente entstehen, in denen die Musik die Charaktere spüren lässt, dass nahezu alles möglich ist, und zeichnet gleichzeitig das nüchterne Bild einer öligen Dunkelheit, die sie in die Tiefe zu ziehen droht, wenn Selbstzweifel und Angst von ihnen Besitz ergreifen.“

Pause nach Camerons Abgang

McCready hatte im vergangenen Jahr viel Zeit, „Farewell to Seasons“ fertigzustellen, denn Pearl Jam haben nach der einvernehmlichen Trennung von Langzeit-Drummer Matt Cameron eine Auszeit eingelegt. In einem aktuellen Interview mit dem ROLLING STONE ließ Eddie Vedder offen, ob die Band bereits einen neuen Schlagzeuger verpflichtet hat. „Wenn ich irgendetwas sagen würde“, erklärte er, „glaube ich, dass wir das erst als Band besprechen wollen – was wir sagen wollen, wer die Botschaft übermittelt, all das.“

Vedder betonte jedoch, dass die Band weiterhin aktiv sei. „Wir sind im Studio, wir proben, wir sind voller Vorfreude“, sagte er. „Es ist schön, an Veränderung zu denken. So sehr wir es auch für immer so hätten machen wollen wie bisher – und das werden wir zum Teil auch weiterhin können –, ich glaube, wir alle freuen uns einfach auf die Zukunft.“