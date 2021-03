Pearl Jam live in Deutschland: Tour auf 2022 verschoben

Portraitiert wird die Geschichte der 19-jährigen Esther, die aus ihrer streng jüdischen Gemeinde, der Satmarer in Brooklyn, ausbricht.

Bereits bei der Veröffentlichung erhielt die Netflix-Original-Miniserie „Unorthodox“ international viel Beachtung. So sprach die „New York Times“ über eine „atemberaubende“ Emanzipationsgeschichte. Nun wurde die Serie für einen Golden Globe nominiert. Maria Schrader ist jedoch nicht nur als Regisseurin bekannt, sie besetzte auch eine Rolle in dem Film „Aimée & Jaguar“. Zudem hat die deutsche Regisseurin für den Film einen Emmy gewonnen und bekam als erste Deutsche den wichtigsten US-Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Regie für eine Miniserie, Film oder Drama“. Die Netflix-Serie spielt sowohl in den USA als auch in Deutschland. Die Szenen in New York basieren dabei auf dem…