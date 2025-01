Nick Waterhouse auf Tour 2025

Der amerikanische Gitarrist, Sänger und Songwriter Nick Waterhouse kommt 2025 für zwei Konzerte nach Deutschland. Mit seiner Mischung aus Rhythm & Blues, Swing, Soul und Rock’n’Roll begeistert Waterhouse seit Jahren Fans weltweit und bringt seine energiegeladene Show am 13. April auf das Polimagie Festival in Dresden und am 14. April ins Metropol Berlin. ROLLING STONE präsentiert das Konzert in Berlin.

Nick Waterhouse veröffentlichte sein Debütalbum „Time’s All Gone“ im Jahr 2012. In der Musik des Sängers ist die Zeit sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit. Die Vergangenheit ist die Gegenwart ist die Zukunft. Der Sound ist klassisch und doch nicht klassifizierbar.

Nick Waterhouse live 2025