Pete Hegseth spricht von „Verhandlungen mit Bomben“ – aber hat er einen Plan für den Iran?

Im Jahr 2012 war ich bei einem Special-Forces-Team in Afghanistan eingebettet und arbeitete an einem Buch über den endlosen Krieg. Es war ein heißer Augusttag, als einer der Soldaten, mit denen ich unterwegs war, ein kleines Mädchen in einem bunten Kleid entdeckte – mit einem Knoten aus rotbraunem Haar, das am Rand einer staubigen Straße am Stadtrand von Kandahar stand. Er saß an einem Maschinengewehr im hinteren Luk, lächelte und winkte ihr zu. Er kämpfe, erklärte er mir, als wir vorbeifuhren, damit dieses Mädchen zur Schule gehen könne.

Ein edles Gefühl – aber eines, das nichts mit den offiziellen Zielen zu tun hatte, für die zu diesem Zeitpunkt rund 60.000 US-Soldaten in Afghanistan stationiert waren. Elf Jahre nach den Anschlägen vom 11. September hatte sich der Krieg von einer Mission zur Zerschlagung von Al-Qaida in ein ausuferndes Nation-Building-Projekt verwandelt, das auf Gleichstellung der Geschlechter, allgemeine Schulbildung und Antikorruptionsinitiativen ausgerichtet war.

Der Konflikt geriet in einen paradoxen Kreislauf. Die Amerikaner konnten nicht abziehen, weil der afghanische Staat zu fragil war – aber zu bleiben bedeutete, Ressourcen in ein Projekt zu pumpen, das weit über das ursprüngliche Ziel hinausgegangen war, Osama bin Laden zur Strecke zu bringen. Die Soldaten, bei denen ich eingebettet war, absolvierten ihren zweiten, dritten oder vierten Einsatz fern ihrer Familien, riskierten ihr Leben und hatten viele Freunde auf dem Schlachtfeld verloren. Der Krieg war das Lehrbuchbeispiel für Mission Creep.

Hegseth und die Lehren des Krieges

Während ich damals in Kandahar mit diesem Soldaten zusammensaß, leitete der heutige Verteidigungsminister Pete Hegseth die Organisation Concerned Veterans of America. Seine Amtszeit endete inmitten von Vorwürfen wegen finanzieller Misswirtschaft und persönlichen Fehlverhaltens. Er wird sich zweifellos daran erinnern, wie General David Petraeus 2011 und General John Nicholson 2017 der amerikanischen Öffentlichkeit versicherten, Afghanistan habe „die Kurve gekriegt“ und der Sieg sei unmittelbar bevorstehend.

Doch der Sieg kam nie.

Heute, 14 Jahre später, führt Hegseth die gesamte amerikanische Streitkraft. Zu Beginn seines zweiten Amtsjahres stürzten sich die Vereinigten Staaten in einen Krieg, der starke Echos von Irak und Afghanistan trägt – und die Frage aufwirft, was er, wenn überhaupt etwas, aus dem Krieg gegen den Terror gelernt hat.

„Verhandlungen mit Bomben“

Hegseths Unterstützer stellen ihn als entschlossenen Militärführer dar, der „einige der folgenreichsten Operationen der modernen Geschichte“ beaufsichtigt habe, wie Pentagon-Chefssprecher Sean Parnell in einem Statement gegenüber ROLLING STONE erklärt. Pentagon-Pressesprecherin Kingsley Wilson legte nach und erklärte in einer Stellungnahme, das Militär habe sich unter seiner Führung von einem „geschwächten, von Wokeness besessenen Militär“ in eine „tödliche, auf den Auftrag ausgerichtete Kampftruppe“ verwandelt.

„Secretary Hegseth hat Amerikas Militär zu seinem rechtmäßigen Ruhm zurückgeführt – und er wird als der beste Kriegsminister in die Geschichte dieses Landes eingehen, den diese Nation je hatte“, sagte Wilson.

Doch von denen außerhalb von Hegseths Einflussbereich zeichnet sich ein anderes Bild ab. Ich habe mit mehr als einem Dutzend Insidern gesprochen – teils ehemalige, teils aktive Pentagon-Mitarbeiter, die aus Angst vor Repressalien anonym bleiben wollten, sowie Veteranen des Krieges gegen den Terror –, und sie alle teilen dieselbe Sorge: dass das Land in einen neuen Sumpf steuert.

Ein Mann, der es besser wissen sollte

Diesmal aber ist ein Mann am Ruder, der es besser wissen müsste.

AM 24. MÄRZ trat Hegseth ans Podium. Er trug einen eleganten dunkelblauen Anzug mit einem amerikanischen Flaggen-Einstecktuch, das Haar nach hinten gegelt.

„Noch nie ist ein modernes Militär so schnell und so vollständig vernichtet und besiegt worden“, sagte er stolz ins Mikrofon, während Präsident Donald Trump hinter ihm stand. Hegseth sprach weiter davon, „den Feind so brutal wie möglich zu vernichten“. Er erklärte: „Wir verhandeln mit Bomben.“

Auf der Suche nach dem nächsten Kampf

Seit Hegseth den Posten des Kriegsministers anstelle des Verteidigungsministers übernommen hat, sucht er den Kampf. Zunächst mit Luftangriffen auf mutmaßliche Schmuggelboote, dann die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro, und jetzt der Krieg gegen den Iran. Hegseth war laut Trump der Erste, der sich zu Wort meldete, als die Regierung Angriffe auf den Iran erwog. Ein ehemaliger hochrangiger Verteidigungsbeamter scherzte mir gegenüber, Hegseth sei durch den Erfolg in Venezuela „besoffen geworden“.

Die „Operation“ im Iran, wie Trump sie nennt, um eine Zustimmung des Kongresses zu umgehen, ist ein Kampf gegen einen Feind, der amerikanische Soldaten seit Jahrzehnten getötet und verstümmelt hat. Präsidenten ringen seit den 1980er-Jahren damit, wie sie dem iranischen Einfluss begegnen sollen – aber nur Trump hat Truppen in einen langwierigen Konflikt geschickt.

Für manche ist das eine Absage an eine politische Struktur, die Hegseth zufolge Siege unter „woken“ Einsatzregeln verhindert hat. Eine geopolitische „Der Graf von Monte Christo“-Fantasie. Racheporno für eine bestimmte Gruppe von Veteranen des Krieges gegen den Terror – bis hin zum Namen der Operation: Epic Fury. (Die Ironie für einige meiner Gesprächspartner: Die Truppe, die im Iran kämpft und die gewagte Festnahme von Maduro durchführte, war dieselbe, die unter Präsident Biden gedient hatte – genau jene, gegen die Hegseth wettert. „Das ist das ‚woke‘ Militär, von dem Sie sagten, es sei ein Haufen Versager ohne Kriegerethos“, sagt ein ehemaliger hochrangiger Verteidigungsbeamter zu mir.)

Prägung durch die Frontlinie

Eines der prägendsten Erlebnisse für Hegseth war seine Zeit als 26-jähriger Leutnant der Army National Guard, der einer Einheit der 101st Airborne zugeteilt war. Seine Einheit gehörte zum 3rd Brigade Combat Team unter dem Kommando von Colonel Michael D. Steele.

Eine der Infanteriekompanien des Bataillons trug den Spitznamen „Kill Company“, wie ein Artikel im „New Yorker“ berichtete. Die Einheit soll ein Whiteboard mit bestätigten Tötungen geführt haben, darunter auch Zivilisten. Bekannt für ihr aggressives Vorgehen, bekannten sich schließlich zwei Soldaten schuldig des Mordes an drei Gefangenen während der Operation Iron Triangle im Mai 2006. Eine Untersuchung ergab, dass Steele die Direktive ausgegeben hatte, während der Operation „alle männlichen Personen im wehrfähigen Alter zu töten“ – ein Befehl, dem die Soldaten nach eigenen Angaben Folge leisteten. Steele bestritt, diese genauen Worte verwendet zu haben. „Obwohl ich nie ausdrücklich angeordnet habe, dass jeder Mann im wehrfähigen Alter [während der Operationen] getötet werden solle, entsprach das Verständnis der Einheit meiner Absicht“, schrieb Steele später laut „New Yorker“. „Das bedeutete nicht, dass Soldaten wahllos jeden Mann im Zielgebiet töten sollten. Es bedeutete, dass Personen im Zielgebiet dem Status nach Kombattanten waren, es sei denn, sie vollzogen eine klare und objektive Handlung, um Nichtkombattant zu werden (z. B. reglos mit erhobenen Händen zu stehen).“ Steele erhielt einen offiziellen Verweis, der seine Beförderungschancen beendete.

Hegseth war nicht an der Operation beteiligt, die zum Tod der Gefangenen führte, aber die Nachwirkungen hinterließen den Eindruck, dass die Einsatzregeln der Armee zu restriktiv seien und Soldaten dazu zwängen, genauso gegen Juristen zu kämpfen wie gegen den Feind.

„Entfesselt zum Sieg“

„Wenn wir unsere Jungs in den Kampf schicken – und es sollten Jungs sein –, müssen wir sie entfesseln, damit sie gewinnen“, schrieb Hegseth in seinem Buch „The War on Warriors“ aus dem Jahr 2024. „Sie müssen die Rücksichtslosesten sein. Die Kompromisslosesten. So überwältigend tödlich wie möglich.“

In der Öffentlichkeit scheint Hegseth den Kampf zu genießen – er verwendet Phrasen wie „Tod von oben“, um Operationen zu beschreiben. Diese bombastische Rhetorik, die Töten und Zerstörung fetischisiert, speist sich aus dem irrigen Glauben, dass die Kriege in Irak und Afghanistan verloren gingen, weil man nicht kämpfen konnte, wo man wollte. Ein pensionierter Marineoffizier, der in Afghanistan diente, nennt diese Sichtweise lächerlich.

„Wir haben westliche Modelle auf eine nicht-westliche Kultur aufgezwungen“, sagt der Offizier. „Wir haben Deals mit dem Teufel gemacht, mit Menschen, die durch und durch korrupt waren. Die Einsatzregeln stehen weit unten auf der Liste der Gründe, warum wir operativ behindert wurden.“

Obsession mit dem Tod

Mike Nelson, ein pensionierter Army-Special-Forces-Offizier und Mitglied des Counterterrorism Project des Atlantic Council, ist überzeugt, dass Hegseths Frustration aus seinen Jahren als junger Offizier in Irak und Afghanistan seine Entscheidungsfindung beeinflusst.

„Er tritt bei seinen Pressekonferenzen ans Podium und redet davon, wie großartig es ist, dass wir diese Iraner einfach abschlachten“, sagt Nelson. „Das ist ein notwendiges Mittel, um Ziele durch militärische Gewalt zu erreichen – man muss Menschen töten, um sie zu erreichen. Aber das ist nicht der Zweck. Es ist eine seltsame Obsession mit dem Tod um des Todes willen.“

Für Veteranen klingt Hegseth immer noch wie ein junger Offizier, der Truppen anspricht, und nicht wie der Anführer der tödlichsten Streitkraft der Welt, der eine komplexe Operation mit geopolitischen Konsequenzen leitet. „Jetzt führen die Majore einen Krieg“, sagt ein ehemaliger Admiral zu mir.

Kriegsverherrlichung stößt auf Widerstand

Seit seinem Amtsantritt haben Hegseths Prahlerei, sein Macho-Gehabe und das Ressentiment-Schüren, nach dem die MAGA-Basis giert, einige Veteranen aufgebracht. James R. Webb, ein Marine-Kampfveteran aus dem Irakkrieg, der als militärischer Gesetzgebungsassistent für Senator Rand Paul tätig war, ist entsetzt über die sinnlose Zerstörung und die geschmacklosen Kriegsmemes aus dem Weißen Haus.

„Eines der Dinge, die man in diesem Umfeld lernt, ist, dass Gewalt und Krieg beschissen sind“, sagt Webb. „Sie sind nicht zum Feiern da. Sie sind etwas, das strikt notwendig ist, wenn alle anderen Optionen vom Tisch sind.“

Ein ehemaliger hochrangiger Verteidigungsbeamter, der während des Krieges gegen den Terror diente, verglich Hegseth mit einem Kind, das mit Spielzeug spielt. „Hey, ich will einen Torpedo auf ein iranisches Schiff abfeuern, damit ich sagen kann: ‚Das ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass ein U-Boot ein Überwasserschiff versenkt hat’“, sagt der Beamte zu mir. „Diese Typen sind einfach ein Haufen unerfahrener Trottel.“

Kein Sieg durch bloßes Töten

Dabei hätte Hegseth aus dem Irak lernen müssen, dass man sich nicht zum Sieg durchschießen kann. Selbst Verteidigungsminister Donald Rumsfeld fragte in einem durchgesickerten Memo aus dem Jahr 2003, ob die Vereinigten Staaten mehr Terroristen „töteten, gefangen nahmen, zerschlugen oder anderweitig zur Rechenschaft zogen“, als sie neu entstehen ließen.

Das professionelle amerikanische Militär hat im Iran beachtliche Leistungen erbracht. Bis zum 6. April haben US-Streitkräfte Berichten zufolge mehr als 13.000 Ziele getroffen und im Rahmen der Operation Epic Fury mehr als 155 iranische Marineschiffe versenkt. Das sollte niemanden überraschen, der die vergangenen zwei Jahrzehnte des Krieges verfolgt hat. Die überwältigende Feuerkraft des amerikanischen Militärs, die präzise Planung und die logistische Unterstützung sind unübertroffen. Was danach kommt, hat Entscheidungsträger und jeden amerikanischen Präsidenten seit George Bush zur Verzweiflung getrieben.

„Ich habe gerade neun verschiedene Erklärungen gehört, was wir [im Iran] tun und warum“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums zu mir. „Jede davon hat Elemente, die ich nachvollziehen kann. Aber wenn man keinen Elevator Pitch liefern kann, steckt man in der Klemme.“

Kein klares Kriegsziel

Die Begründung der Trump-Regierung für den Krieg hat sich vom Regimewechsel über die Verhinderung ballistischer Raketen und Atomwaffen bis hin zur Zerstörung der iranischen Luft- und Seestreitkräfte gewandelt.

Abgeordneter Jason Crow, ein Demokrat aus Colorado, der drei Kampfeinsätze in Irak und Afghanistan absolviert hat, sagt mir, die Vereinigten Staaten hätten eine katastrophale Bilanz beim Regimewechsel und Nation-Building – und fügt hinzu, die Amerikaner hätten 20 Jahre lang gekämpft, um die Taliban durch die Taliban zu ersetzen.

„„Er redet davon, wie großartig es ist, Iraner abzuschlachten. Es ist eine seltsame Obsession mit dem Tod.“ Mike Nelson, pensionierter Army-Special-Forces-Offizier und Mitglied des Counterterrorism Project des Atlantic Council “

Nun scheint die Tötung von Obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei die Welt unsicherer gemacht zu haben. Crow sagt mir, Trump habe die Region destabilisiert, indem er einer noch radikaleren Führung in Teheran Auftrieb gegeben und amerikanische Soldaten unnötig in Gefahr gebracht habe.

„Ich glaube, wir müssen uns auf eine Reihe taktischer Erfolge und beeindruckender Operationen unseres Militärs gefasst machen, die zu einem ungewissen Ende führen werden“, sagt Crow.

Das Pentagon hat der „Washington Post“ mitgeteilt, es bereite Pläne für wochenlange Bodenoperationen im Iran vor – obwohl Beamte gegenüber der Zeitung einräumten, dass keines der früheren Ziele – Sturz des Regimes und dauerhaftes Ausschalten der Atomwaffen – erreichbar sei. Das US-Militär scheint in einem Konflikt festzustecken, den es selbst verursacht hat, ohne klare Ausstiegsstrategie oder ein definiertes Endziel.

Versprechen ohne Grundlage

„Hören Sie es von mir, einem von Hunderttausenden, die in Irak und Afghanistan gekämpft haben und zusehen mussten, wie frühere törichte Politiker wie Bush, Obama und Biden die amerikanische Glaubwürdigkeit verspielt haben – das hier sind nicht diese Kriege“, versprach Hegseth bei einer Pressekonferenz. „Epic Fury ist anders.“

Ich habe meine Karriere damit verbracht, über Soldaten zu schreiben, und jedes Mal, wenn ich sie im Einsatz erlebe, erneuert sich mein Glaube an ihre Professionalität und Entschlossenheit. Wie jener Special-Forces-Soldat, der auf der staubigen Straße für das kleine Mädchen kämpfte. Aber Soldaten verdienen von ihren Führern eine klare Mission und ein klar definiertes Endziel.

Bei aller Rhetorik scheint Hegseth dazu verdammt zu sein, dieselben Fehler wie seine Vorgänger zu wiederholen – Amerikas Männer und Frauen in den Einsatz zu schicken, ohne ein klares Ziel, im Wissen, dass sie dabei sterben werden, egal welchen Auftrag man ihnen gibt.

Das ist eine der grundlegenden Lektionen aus dem Krieg gegen den Terror, die er längst hätte lernen müssen.