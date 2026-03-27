Wer hat’s gesagt: Pete Hegseth oder Colin Jost als Pete Hegseth?

Wenn man nicht gerade als Journalist über nationale Verteidigung berichtet, zählt das tägliche Pentagon-Briefing vermutlich nicht zu den Sendeterminen, die man sich rot im Kalender anstreicht. Normalerweise ist es ein Gewirr aus fachjargongesättigten Fragen und Antworten zwischen der Presse und dem jeweiligen Sprecher, der das Pech hat, die Entscheidungen des Verteidigungsministeriums erklären zu müssen. In Kriegszeiten sieht das etwas anders aus.

Seit einigen Wochen nutzt Verteidigungsminister Pete Hegseth das Beautification-Studio, das er sich neben dem Briefing-Raum hat einrichten lassen, für persönliche Auftritte vor den Medien – begleitet vom laufenden Krieg gegen Iran. Hegseth, ehemaliger Fox-News-Moderator, hat dem Pentagon (oder, wie er es gerne nennt, dem Department of War) seinen ganz eigenen Stil verpasst. Am treffendsten lässt er sich als kläffender Hund beschreiben, der darauf besteht, dass sein Biss jeden Moment tödlich zuschlagen wird. Wie viele Varianten gibt es, um zu sagen, dass man absolut tödlich ist? Pete Hegseth will es herausfinden. Sein bizarrer, an Dr. Seuss erinnernder Sprechrhythmus und seine schrägen Reimschemata sind dabei noch das Harmloseste.

Und dann ist da noch „Saturday Night Live“. Die Show hat eine lange, ruhmreiche Geschichte darin, prominente amerikanische Politiker durch den Kakao zu ziehen – so sehr, dass die Parodien in manchen Fällen das Original im kollektiven Gedächtnis verdrängt haben. Sarah Palin hat nie gesagt, sie könne Russland „von ihrem Haus aus“ sehen – das war Tina Fey. Viele erinnern sich an Dana Carveys Imitation von George H.W. Bush mit „a thousand points of light“, bevor sie an den Präsidenten selbst denken. Pete Hegseth könnte ein ähnliches Schicksal ereilen – wobei seine Tiraden hinter dem Rednerpult möglicherweise noch komisch absurder sind als Colin Josts regelmäßige Verkörperung davon.

Jost gegen Hegseth

Der „Weekend Update“-Co-Anchor hat Hegseths Frat-Boy-Gehabe und performative Macho-Attitüde in einer Reihe von „SNL“-Cold-Opens meisterhaft verkörpert, die in den sozialen Medien massenhaft viral gegangen sind. Jost als Hegseth bezeichnet den Krieg gegen Iran nicht als Krieg, sondern als „Situationship“, und lässt reichlich Witze über Hegseths angebliches Alkoholproblem fallen. Doch manche Formulierungen treffen so präzise ins Schwarze, dass man wirklich nicht unterscheiden kann, wer sie gesagt hat: der Mann, der Amerikas Militär befehligt, oder ein Late-Night-Comedian.

Also: Wer hat’s gesagt?

„We negotiate with bombs.“ „Stop saying the Strait of Hormuz is closed. It’s wide open.“ „In here, from now on, we’re doing army and army only, and we will be doing it in one of the bloodiest, war torn places on the face of the earth.“ „Maximum lethality, not tepid legality. Violent effect, not politically correct.“ „It takes money to kill bad guys.“ „Thanks to failed liberal policies our army has never been gayer.“ „Mr. President, I only speak American.“ „The good news is our operation couldn’t be going better, and everyone loves it.“ „Cut Iran into pieces, make it a Trump resort.“ „Every once in a while you might have a squirter that makes its way through.“