Phil Collins auf Tour in Deutschland 2019: Tickets, Termine, Vorverkauf

Phil Collins wird im kommenden Sommer erneut in Deutschland zu sehen sein. Auf seiner „Still Not Dead Yet“-Tour kommt er für fünf Konzerte 2019 im nächsten Jahr in fünf deutsche Städte.

Der exklusive Vorverkauf (nur bei Eventim) startet bereits am Mittwoch (28. November) um 10 Uhr.

Collins wollte sich eigentlich vom Tourleben zurückziehen, hatte es sich aber bereits im letzten Jahr anders überlegt und mit einem triumphalen Coemback, unter anderem mit mehreren Shows in Köln, gezeigt, dass er sein handwerk noch glänzend beherrscht. Collins: „Ich dachte, ich würde mich unbemerkt zurückziehen. Aber dank meiner Fans und Familie und dem Support einiger außergewöhnlicher Musiker, habe ich meine Leidenschaft für die Musik und das Auftreten wiederentdeckt. Es ist an der Zeit alles noch einmal zu machen und ich freue mich sehr darauf. Es fühlt sich einfach richtig an.“

Phil Collins live 2019