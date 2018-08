Phil Collins: Genesis-Reunion? Unter einer Bedingung!

Die Petition für die wohl ungewöhnlichste (und natürlich nicht ernst gemeinte) Wiedervereinigung mit neuem Sänger ist auf Facebook zu finden. Die Details sind urkomisch.

Immer wieder erstellt die Community-Seite „Be Reet“ nicht ganz ernsthafte Facebook-Veranstaltungen, die viele Nutzer zum Lachen bringt. Zurzeit steht etwa eine Versammlung an, um therapeutisch ein Foto von Christian Bale anzugucken. Aber reale Happenings wie eine Party mit Totos Hit „Africa“ als Mottosong finden statt. Das Event, welches am meisten Gäste anzieht, bringt eine spektakuläre Reunion mit sich. „Nirvana Reunion With Chad Kroegar (sic) From Nickelback On Vocals“ kündigt eine Wiedervereinigung der legendären Grunge-Band an. Statt des verstorbenen Kurt Cobain soll Nickleback-Frontmann Chad Kroeger den Gesang übernehmen. Reunion-Tour als Netzspaß „Die Kampagne fängt hier an“, steht lediglich in der Veranstaltungs-Beschreibung.…