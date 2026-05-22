Phil Collins schließt Hall-of-Fame-Auftritt aus – würde eine Tour aber „in Betracht ziehen“

In einem neuen Interview mit dem britischen Sender „BBC Breakfast“ hat Phil Collins ausgeschlossen, bei seiner Aufnahme als Solokünstler in die Rock and Roll Hall of Fame im November aufzutreten. „Sie haben mich gefragt, ob ich spielen würde“, sagte er Moderatorin Charlotte Gallagher. „Ich habe Nein gesagt. Man muss topfit sein für so etwas. Man kann nicht einfach auf die Bühne. Man muss proben. Und wenn man bis dahin eine Weile nicht gesungen hat, ist die Stimme hin – und das wäre keine gute Idee. Ich lasse das lieber bleiben.“

Collins hat seit dem letzten Abend der Genesis-„The Last Domino?“-Tour im März 2022 nicht mehr live gespielt. Seitdem kämpfte er mit einer Reihe von gesundheitlichen Problemen, doch gegenüber Gallagher versicherte er, dass es ihm inzwischen besser gehe. „Mir geht es gesundheitlich besser als seit Langem“, sagte er. „Ich hatte ein Problem mit meinem Knie, das mich schon eine Weile begleitete, aber ich habe trotzdem gespielt – bin damit getourt. Irgendwann musste ich mich aber operieren lassen, und das gleich fünfmal, weil es sich entweder immer wieder infizierte oder etwas brach. Ich war also sehr lange außer Gefecht.“

„Die letzten 18 Monate waren gut, davor aber nicht“, fügte er hinzu. „Alles, was gesundheitlich schiefgehen konnte, holte mich gleichzeitig ein. Was auch immer schiefgehen konnte, ging schief – aber jetzt ist alles in Ordnung.“

Tour? Vielleicht doch

Was eine mögliche Rückkehr auf die Bühne betrifft, scheint Collins hin- und hergerissen. Auf die Frage nach einer neuen Tour antwortete er zunächst, er könne sich das „eigentlich nicht vorstellen“, um kurz darauf eine etwas hoffnungsvollere Aussage nachzuschieben. „Ob ich nochmal rausgehe“, sagte er, „das würde ich in Betracht ziehen.“

Auch über neue Musik denkt er nach – was womöglich sein erstes Album mit neuem Material seit „Testify“ aus dem Jahr 2002 bedeuten könnte. „Ich sage mir ständig: ‚Ich muss wieder runter in mein Heimstudio’“, erzählte er. „Ich habe viele lyrische Ideen, die ich aufschreibe, und es gibt Dinge, die halb fertig sind, und ein paar, die komplett fertig sind. Es gibt also genug, womit ich anfangen kann zu arbeiten.“

Anfang des Monats war Collins in Eddie Trunks SiriusXM-Show „Trunk Nation“ zu Gast und verriet dort, dass ihn die Aufnahme in die Hall of Fame überrascht habe. „Ich habe nach der Genesis-Aufnahme 2010 immer verfolgt, wer reingekommen ist und wer nicht“, sagte er. „Aber ich dachte eigentlich, dass es das für mich war. Ich habe es nicht erwartet. Und ich bin sehr, sehr geschmeichelt und froh, dass man an mich gedacht hat und dass genug Leute im Gremium dafür waren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das alles funktioniert – aber es ist sehr schön, dabei zu sein, und ich freue mich wirklich.“