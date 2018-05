Phil Collins live: „Not Dead Yet“-Tour geht weiter

Phil Collins hat die Fortsetzung seiner „Not Dead Yet“-Tour angekündigt: Im Oktober gibt der 67-Jährige in den USA und Kanada 15 Konzerte. Über eine Fortsetzung seiner Tournee in Europa gibt es noch keine Informationen. Am 5. Oktober geht es erstmal los in Ft. Lauderdale.

25. Thunder and Lightning Ein Stück von „Face Value“, das in Gestus und Instrumentierung sehr nach Genesis klingt, ein wenig auch nach dem verzwickten Jazz-Rock von Brand X: Phil an Schlagzeug und Fender Rhodes, dazu Daryl Stuermers Gitarre und die Bläser - eingängig, aber überfrachtet (aus "Face Value, 1981). AW  Fotostrecke: Die 25 besten Songs von Phil Collins und Genesis *

Nach einem Sturz musste Collins die 2017 beginnende Konzertreise nicht nur am Krückstock, sondern auch im Sitzen absolvieren. Dennoch gelang ihm ein triumphales Comeback, Songs wie „Against All Odds (Take A Look At Me Now“) erhielten durch die körperlichen Einschränkung eher noch eine dramatische Note. Dazu intonierte Collins auch Genesis-Klassiker wie „Invisible Touch“ oder „Follow You Follow Me“.

https://www.youtube.com/watch?v=FiZp7c8PJxg Video can’t be loaded: Phil Collins live @ Köln (Cologne) In the Air Tonight – Lanxess Arena – 11.06.2017 (https://www.youtube.com/watch?v=FiZp7c8PJxg)

Zum Lineup gehören auch in diesem Jahr wieder Gitarrist Daryl Stuermer, Brad Cole an den Tasten, Bassist Leland Sklar, Percussion-Spieler Luis Conte sowie Collins’ mittlerweile 16 Jahre alte Sohn Nicolas am Schlagzeug.

Phil Collins live 2018:

10/05 – Ft. Lauderdale, FL @ BB&T Center

10/07 – Washington, DC @ Capital One Arena

10/08 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

10/09 – Boston, MA @ TD Garden

10/11 – Toronto, ON @ Air Canada Centre

10/13 – Newark, NJ @ Prudential Center

10/14 – Brooklyn, NY @ Barclays Center

10/16 – Montreal, QC @ Centre Bell

10/18 – Cleveland, OH @ Quicken loans Arena

10/19 – Columbus, OH @ Nationwide Arena

10/21 – Minneapolis, MN @ Target Center

10/22 – Chicago, IL @ United Center

10/25 – Oakland, CA @ Oracle Arena

10/27 – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena

10/28 – Los Angeles, CA @ The Forum