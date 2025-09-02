„Plastik im Ohr“ im Gespräch mit Leif Lindner

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

S. Craig Zahler im Interview: „Sicherheitsgrenzen erkenne ich nicht an“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

In der neuen Folge unseres Partner-Podcasts „Plastik im Ohr“ sprechen Oliver Schultze und Torsten Diersen mit Leif Lindner, CEO der IFA Berlin, über den Weg von der „Internationalen Funkausstellung“ hin zur „Innovation For All“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

PiO streift mit ihm durch Themenwelten zwischen Sport-Boxring und Heavy-Metal-Bühne, erinnert an Ozzy Osbournes Abschiedskonzert und schaut in den Sommergarten der Messe. Dazu geht’s um zu wenig Zeit für Gaming wie „Call Of Duty“ und um smarte Küchenhelfer, die Zutaten automatisch erkennen. Und natürlich um KI: große Chancen, aber niemals ein Ersatz für echte Emotionen.