„Plastik im Ohr“ im Gespräch mit Leif Lindner

Oliver Schultze und Torsten Diersen alias Plastik im Ohr im Talk mit Leif Lindner, CEO der IFA Berlin.

Torsten Diersen und Oliver Schultze von „Plastik im Ohr“ Foto: Plastik im Ohr. All rights reserved.

In der neuen Folge unseres Partner-Podcasts „Plastik im Ohr“ sprechen Oliver Schultze und Torsten Diersen mit Leif Lindner, CEO der IFA Berlin, über den Weg von der „Internationalen Funkausstellung“ hin zur „Innovation For All“.

PiO streift mit ihm durch Themenwelten zwischen Sport-Boxring und Heavy-Metal-Bühne, erinnert an Ozzy Osbournes Abschiedskonzert und schaut in den Sommergarten der Messe. Dazu geht’s um zu wenig Zeit für Gaming wie „Call Of Duty“ und um smarte Küchenhelfer, die Zutaten automatisch erkennen. Und natürlich um KI: große Chancen, aber niemals ein Ersatz für echte Emotionen.