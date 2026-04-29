Das Grauen des Erschießungskommandos

Manchmal, in der Stille der Nacht, sieht Anwalt Gerald Bo King seinen Mandanten Brad Sigmon sterben – immer und immer wieder. Die Stille erinnert ihn an die Momente in der Hinrichtungskammer, bevor die Schüsse fielen.

Am 7. März 2025 beobachtete King, wie sich um 18 Uhr der Vorhang öffnete und den Hinrichtungsraum der Broad River Correctional Institution freigab: Sigmon, festgeschnallt auf einem schräg gestellten Stuhl. Sein Kinn war durch Fesseln fixiert, auf seiner Brust prangte eine große Zielscheibe. „Das Verstörendste daran war die Mechanik“, erinnert sich King. Sigmon trug Schwarz – er witzelte, das mache schlank –, doch der eigentliche Grund war, das Blut zu kaschieren. Eine Kapuze verbarg sein Gesicht.

Um 18:05 Uhr donnerten drei Schüsse aus verborgenen Öffnungen, und noch ehe King den Knall der Schrotflinten in den Händen von Gefängnisfreiwilligen überhaupt verarbeiten konnte, sah er, wie die Zielscheibe auf der Brust seines Freundes und Mandanten einfach verschwand. „Plötzlich klaffte ein riesiges Loch in seiner Brust, aus dem Blut strömte“, erzählt King. Sigmon starb nicht sofort; drei Minuten nach den Schüssen wurde sein Tod festgestellt, sein Blut sammelte sich in einem Becken darunter.

Sigmons letzte Wahl

In South Carolina, wo er hingerichtet wurde, hatte Sigmon die Wahl zwischen der Giftspritze, dem elektrischen Stuhl und dem Erschießungskommando. Angesichts der häufigen Pannen bei der Giftspritze und der Angst, auf dem elektrischen Stuhl „lebendig gebraten“ zu werden, entschied er sich für das Erschießungskommando – als erste Person in den USA seit 15 Jahren, die auf diese Weise hingerichtet wurde.

„Es ist eine unmögliche Erfahrung, so etwas zu bezeugen, ohne sich in die Rolle aller anderen dort hineinzuversetzen – auch deshalb, weil es so fremd ist, so surreal“, sagt King. „Man kommt darüber nicht hinweg; es trifft einen auf keine vorhersehbare Weise. Da ist etwas, das tiefer geht als Trauer, wenn man jemanden sterben sieht, für den man jahrelang gekämpft hat.“

Vergangene Woche kündigte das Justizministerium an, das Erschießungskommando in Bundesgefängnissen wieder einzuführen. Die Methode gilt seit Langem als „humaner“ als andere Hinrichtungsformen – sie ist unmittelbarer und schwerer zu verpfuschen –, doch wie Sigmons Hinrichtung zeigt und wie Kritiker der Todesstrafe argumentieren, gibt es keine wirklich schmerzlose Art, einen Menschen zu töten. Die Wiederbelebung einer Hinrichtungsmethode, die viele als barbarisch betrachten, ist höchstwahrscheinlich das Symptom eines Präsidenten und einer Regierung, die von Gewalt besessen sind – und niemand weiß, wo diese Blutgier enden wird.

„Kein guter Weg, jemanden zu töten“

„Unsere Position ist, dass es keinen guten Weg gibt, jemanden zu töten – nicht durch die Giftspritze, nicht durch das Erschießungskommando, nicht durch Gas, nicht durch Elektroschock, nicht durch den Strang“, sagt Alli Sullivan, Kommunikationskoordinatorin von Death Penalty Action. „Trump liebt es, die Macht zu haben, Menschen zu töten. Und ich glaube, was wir gerade erleben, ist auf einer gewissen Ebene eine Verlängerung seiner Frustration darüber, dass er diese 37 Personen nicht töten darf, deren Urteile von Biden umgewandelt wurden.“

Die Todesstrafe befindet sich seit Trumps erstem Amtsantritt 2016 im Wandel. Er war stets ein glühender Befürworter der Praxis und beendete seine erste Amtszeit mit einer Hinrichtungswelle: 13 Bundesgefangene wurden exekutiert, bevor Joe Biden sein Amt antrat. Zuvor hatte er auch bereits die Rückkehr von Erschießungskommandos, Erhängungen und sogar die Hinrichtung durch die Guillotine ins Spiel gebracht.

„Er hatte eine besondere Vorliebe für das Erschießungskommando, weil es dramatischer wirkte als das, was wir sonst machen – jemandem eine Spritze setzen und ihn einschlafen lassen“, sagte uns ein ehemaliger Mitarbeiter des Weißen Hauses 2023. „Er war sehr dafür, eine große Zahl von Drogenhändlern und Drogenbossen hinzurichten, weil er sagte: ‚Diese Leute scheren sich um nichts‘ – und dass sie ihr Drogenimperium und ihre Geschäfte sowieso aus dem Gefängnis heraus führen, dann wieder auf freien Fuß kommen, ihr ganzes Geld zurückbekommen und weiter Verbrechen begehen … und deshalb müssten sie ausgerottet, nicht eingesperrt werden.“

Bidens Begnadigungen und Trumps Wut

Biden wiederum wandelte kurz vor Weihnachten 2024 die Urteile von 37 Menschen im Todestrakt um – sehr zum Verdruss Trumps. „Auch den 37 brutalsten Verbrechern, die gemordet, vergewaltigt und geplündert haben wie kaum jemand vor ihnen, hat Sleepy Joe Biden unglaublicher­weise eine Begnadigung erteilt“, schrieb der amtierende Präsident am ersten Weihnachtstag. „Ich weigere mich, diesen glücklichen ‚Seelen‘ frohe Weihnachten zu wünschen, und sage stattdessen: ZUR HÖLLE MIT EUCH!“

Als er sein Amt antrat, trieb Trump sein Engagement für die Todesstrafe weiter voran – obwohl diese in den USA so unbeliebt ist wie nie zuvor. Im Januar 2025 unterzeichnete er eine Executive Order, die Bidens Moratorium für Bundeshinrichtungen von 2021 aufhob, und brachte zuletzt den Wunsch zum Ausdruck, „die feierliche Pflicht wiederherzustellen, rechtmäßige Todesurteile zu beantragen, zu erwirken und zu vollstrecken – und damit den Weg für das Ministerium freizumachen, Hinrichtungen durchzuführen, sobald zum Tode verurteilte Häftlinge ihre Rechtsmittel ausgeschöpft haben“.

Das Justizministerium hat inzwischen ein 52-seitiges Dokument veröffentlicht, das Pläne zur Wiedereinführung der Giftspritze in Bundesgefängnissen enthält (Biden hatte diese Protokolle wenige Tage vor Trumps Amtsantritt wegen Bedenken über unnötige Schmerzen und Leiden zurückgezogen), den Weg vom Gerichtssaal in die Hinrichtungskammer beschleunigen soll und die Rückkehr des Erschießungskommandos sowie anderer Hinrichtungsmethoden vorsieht.

Justizministerium verteidigt den Kurs

„Die vorige Regierung hat ihre Pflicht zum Schutz des amerikanischen Volkes verletzt, indem sie sich geweigert hat, die Höchststrafe gegen die gefährlichsten Kriminellen zu verhängen und zu vollstrecken – darunter Terroristen, Kindermörder und Polizistenmörder“, erklärte der kommissarische Justizminister Todd Blanche. „Unter Präsident Trumps Führung setzt das Justizministerium das Gesetz wieder durch und stellt sich auf die Seite der Opfer.“

Doch wie Robin M. Maher, Geschäftsführerin des Death Penalty Information Center, anmerkt: „Wir befinden uns beim öffentlichen Rückhalt für die Todesstrafe auf dem niedrigsten Stand seit fünf Jahrzehnten, und der Widerstand dagegen war noch nie so groß wie in diesem Jahr. Es gibt so viele Bedenken gegen die Todesstrafe, dass es wirklich einigermaßen verblüffend ist, dass das Justizministerium beschlossen hat, der Ausweitung der Todesstrafe und der Hinrichtungsmethoden Priorität einzuräumen, anstatt anderen Themen, die den Amerikanern wichtiger sind.“

Das Erschießungskommando war bis zur Wende zum 20. Jahrhundert die gängige Hinrichtungsmethode, wie Frank R. Baumgartner, Richard-J.-Richardson-Distinguished-Professor für Politikwissenschaft an der University of North Carolina at Chapel Hill, erläutert. „Um 1895 begannen sie mit Elektrohinrichtungen“, fügt er hinzu. „Der elektrische Stuhl sollte ein zivilisierteres und technologisch fortschrittlicheres System sein. Dasselbe galt für die Giftspritze.“

Eine blutige Geschichte

Seit 1977 wurden nur eine Handvoll Menschen durch ein Erschießungskommando getötet, beginnend mit Gary Gilmore, der in einem Spektakel starb, das Zeitungen als „grausigen Zirkus“ bezeichneten. Fünf Bundesstaaten – Idaho, Mississippi, Oklahoma, South Carolina und Utah – bieten das Erschießungskommando derzeit als Hinrichtungsmethode an.

Sigmons Hinrichtung in South Carolina war die erste durch ein Erschießungskommando seit Jahren, gefolgt von Mikal Mahdi (April 2025) und Stephen Bryant (November 2025), beide ebenfalls in South Carolina. Mahdis Anwälte behaupten, er sei nur zweimal statt dreimal getroffen worden und damit nicht ins Herz, was zu einem qualvollen Sterben geführt habe.

„Über das Erschießungskommando wird oft gesagt, es sei zuverlässiger und weniger fehleranfällig als die Giftspritze“, sagt Maher. „[Aber] Hinrichtungsmethoden können nicht garantiert ohne Anomalien verlaufen.“

Trauma für alle Beteiligten

„Es ist durchaus möglich, eine Hinrichtung durch das Erschießungskommando zu verpfuschen; die Person stirbt zwar, aber sie stirbt an Blutverlust, was Zeit braucht“, ergänzt Baumgartner. „Das muss ein schreckliches Erlebnis sein, dem man beiwohnen muss.“

Unabhängig von der Methode können Hinrichtungen für alle Beteiligten traumatisch sein. Gefängnisbedienstete haben sich über die Häufigkeit der Hinrichtungen und deren Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit beklagt. Im Jahr 2022 gab es im Oklahoma State Penitentiary so viele Hinrichtungen, dass der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates und der Leiter des Gefängnisdienstes beantragten, die Hinrichtungen aufgrund von „dauerhaftem Trauma“ und „psychischer Belastung“ zeitlich zu staffeln. Das Gericht hat dem Antrag nicht stattgegeben.

King, Sigmons Anwalt, weist darauf hin, dass wir die Auswirkungen auf das Gefängnispersonal oft nicht bedenken. „Ich denke immer wieder an die Wärter, die ihn auf den Stuhl setzen und ihn am Kinn und an der Taille festschnallen mussten“, sagt er über seine eigene Erfahrung mit Sigmon. „Das ist einfach wirklich erschütternd.“

Und die Mitarbeiter in Oklahoma waren lediglich Zeuge von Giftspritzen-Hinrichtungen. „Das Erschießungskommando und der Strang machen keinen Hehl aus dem gewaltsamen Charakter des Akts“, sagt Baumgartner. „Aber die Menschen waren mit dieser Ehrlichkeit nie wohl, weil sie ziemlich brutal ist – sie bedeutet Blut und den Anblick von jemandem, der verblutet.“

Säbelrasseln oder ernste Drohung?

Was Trumps jüngste Bemühungen betrifft, das Erschießungskommando in Bundesgefängnissen wieder einzuführen, weist Maher darauf hin, dass es sich dabei möglicherweise mehr um Machtdemonstration handelt als um irgendetwas anderes – zumindest sollte 2028 ein Demokrat gewählt werden.

„Diese Vorhaben müssen veröffentlicht werden und stehen für öffentliche Kommentare offen“, sagt sie. „Protokolle müssen entwickelt und neue Einrichtungen gebaut werden, damit diese Hinrichtungsmethoden angewendet werden können. Das erfordert enorme Investitionen von Steuergeldern und staatlichen Ressourcen für die Umsetzung dieser neuen Methoden. Und ich glaube nicht, dass die amerikanische Öffentlichkeit begeistert von dem Gedanken sein wird, dass dort ihre Ressourcen und Steuergelder hinfließen.“ Außerdem befänden sich derzeit nur drei Personen im Todestrakt auf Bundesebene, und keine von ihnen sei bislang für die Festsetzung eines Termins in Frage gekommen, so Maher.

Dennoch räumt Maher ein: „Ich habe gelernt, nicht vorherzusagen, was die Trump-Regierung tun oder sagen wird. Ich glaube, die meisten Menschen haben den Fehler erkannt, das zu versuchen – denn wirklich alles ist möglich.“