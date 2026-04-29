Donald Trump und Jimmy Kimmel: Eine kurze Geschichte ihrer Fehde

Donald Trump hat viele Feinde. Die Ajatollahs des Iran, demokratische Politiker quer durch Amerika, Windräder und die Floskel „Is Pepsi OK?“ – um nur einige zu nennen. Doch keine Fehde scheint im Oberbefehlshaber so verlässlich lodernde Leidenschaft zu entfachen wie sein Feldzug gegen die Late-Night-Comedy, allen voran gegen ABCs Jimmy Kimmel.

Es ist leicht zu vergessen, dass Trump, bevor er zum Fluch unserer Politik wurde, ein Klischee des „amerikanischen Reichen“ war. Drei Ehefrauen, jede Menge Geld, eine goldene Toilette und Meinungen ohne Ende. Er war regelmäßiger Gast in Talkshows, im Radio und sogar in Late-Night-Sendungen.

Eines der ersten großen persönlichen Opfer, das Trump brachte, als er 2015 als rechtsnationalistischer Kandidat in die republikanischen Vorwahlen einstieg, war der Bruch mit den überwiegend wohlgesonnenen, vermeintlich liberalen Gesellschafts- und Medienkreisen, die ihn in seiner Zeit als sprichwörtlicher König von Manhattan umgeben hatten. Die Late-Night-Shows begannen, ihn zu verspotten, seine Stimme und sein Auftreten zu parodieren und seinen Wahlkampf – und später seine Präsidentschaft – zu kritisieren. Kimmel gehörte dabei stets zu Trumps lautstärksten Spöttern, und während Trumps zweiter Amtszeit verband sich des Präsidenten Hang zur Zensur mit seiner Besessenheit gegenüber Late-Night-Komikern.

Es ist eine lange Fehde, die inzwischen auf mehr als ein Jahrzehnt zurückblickt – hier ist eine Chronologie des Streits zwischen Trump und ABCs Vorzeige-Komiker.

Die Trump-Regierung geht gegen Disney vor, nachdem Kimmel vor dem White House Correspondents‘ Dinner einen Witz über das Alter des Präsidenten macht

Nach einem Schussattentat beim White House Correspondents‘ Dinner 2026 richtete die Trump-Regierung ihre ganze Aufmerksamkeit auf einen Monolog, den Kimmel wenige Tage zuvor gehalten hatte. Da kein professioneller Komiker eingeladen worden war, um den traditionellen Roast des Präsidenten bei der Veranstaltung zu liefern, inszenierte Kimmels Show ihren eigenen.

An einer Stelle witzelte Kimmel, First Lady Melania Trump strahle „wie eine werdende Witwe“.

Kimmel konnte nicht wissen, was sich beim Correspondents‘ Dinner ereignen würde – doch danach behauptete die First Lady, der Witz sei ein Aufruf zur Gewalt gegen den Präsidenten gewesen und nicht – wie die meisten annahmen – ein Kommentar zu seinem fortgeschrittenen Alter und seinem nachlassenden Gesundheitszustand.

Trumps Reaktion auf Truth Social

„Ich schätze, dass so viele Menschen über Kimmels abscheulichen Gewaltaufruf empört sind, und normalerweise würde ich auf nichts reagieren, was er sagt – aber das hier geht weit über jede Grenze hinaus“, schrieb der Präsident auf Truth Social. „Jimmy Kimmel sollte sofort von Disney und ABC gefeuert werden.“

Kimmel antwortete am Montag in seiner Show und erklärte den Zuschauern, es sei „offensichtlich ein Witz über den Altersunterschied der beiden und den Ausdruck purer Freude, den wir auf ihrem Gesicht sehen, wann immer sie zusammen sind. Es war ein sehr harmloser Roast-Witz über die Tatsache, dass er fast 80 ist und sie jünger als ich.“ Kimmel wies darauf hin, dass sein im Fernsehen ausgestrahlter Roast am Donnerstagabend, zwei Tage vor dem Dinner, keinerlei Empörung ausgelöst hatte.

Die Trump-Regierung ließ sich davon nicht beirren. Am Dienstag kündigte die Federal Communications Commission unter Brendan Carr an, ABC anzuweisen, innerhalb eines Monats die Verlängerungen aller Sendelizenzen zu beantragen – eine durchsetzungsstarke, potenziell strafende Maßnahme, die von der Behörde nur selten eingesetzt wird.

Kimmel zu Trump: „Ruhe, Ferkel“

„Ich habe ehrlich gesagt aufgehört zu zählen, wie oft der Präsident gefordert hat, mich vom Bildschirm zu nehmen“, sagte Kimmel im November zu seinem Publikum. „Was für ein Sensibelchen – der Typ dreht alle fünf Wochen durch und will mich gefeuert sehen.“

Die Aussagen waren eine Reaktion auf Trumps nächtliche Tiraden über „Jimmy Kimmel Lives!“ Berichterstattung zum Epstein-Skandal. „Warum hält ABC Fake News Jimmy Kimmel, einen Mann OHNE TALENT und mit SEHR SCHLECHTEN EINSCHALTQUOTEN, auf Sendung?“, wütete Trump. „Schmeißt den Versager raus.“

Kimmel nahm es gelassen. „Wie wäre es damit: Ich gehe, wenn du gehst, okay? Wir machen das gemeinsam. Lass uns gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten wie Butch Cassidy und das Sonnengebräunte Kid … Bis dahin, wenn ich mir eine Redewendung von dir ausleihen darf: Ruhe, Ferkel.“

Trump attackiert Kimmel weiter

Trump lässt nicht locker und bezeichnet Kimmel einen Monat später als „schrecklichen“ Moderator. „Das tut sehr weh. Ich dachte, wir wären Freunde“, antwortete Kimmel. „Ich weiß nicht, was los ist. Er ist wirklich besessen. Ich fange an zu glauben, dass er vielleicht einen Schwarm auf mich hat.“

Nach der Ermordung von Turning-Point-USA-Gründer Charlie Kirk stürmten Rechtsaußen-Stimmen darauf los, Kritiker des getöteten Aktivisten zu bestrafen – und drängten Hunderte von Menschen wegen selbst mildester Kritik an Kirk aus ihren Jobs.

Am 17. September gaben ABC und Nexstar bekannt, dass „‚Jimmy Kimmel Live!‘ auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wird“. Nexstar behauptete, die Suspendierung sei durch angeblich „anstößige und respektlose“ Kommentare Kimmels über Kirk ausgelöst worden. Die Entscheidung folgte auf öffentlichen Druck von FCC-Chef Brendan Carr, der dem Sender mit dem Entzug seiner Sendelizenzen gedroht hatte.

Trumps FCC zwingt ABC, Kimmel vom Bildschirm zu nehmen

Dabei hatte Kimmel Kirk überhaupt nicht kritisiert. Er hatte die Tat ausdrücklich verurteilt und MAGA-Stimmen dafür angegriffen, dass sie die Tragödie auszuschlachten versuchten und „verzweifelt versuchen, diesen Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als irgendjemand anderen darzustellen als einen von ihnen, und alles tun, um daraus politisches Kapital zu schlagen“. Kimmel hatte – wie ein Großteil des Landes – in seiner ersten Reaktion die politische Zugehörigkeit des Schützen falsch eingeschätzt.

Er wurde eine Woche lang vom Bildschirm verbannt. Trump bezeichnete die unbefristete Suspendierung als „großartige Neuigkeit für Amerika“ und beglückwünschte den Sender dafür, „endlich den Mut aufgebracht zu haben, das Notwendige zu tun“.

Nachdem breite öffentliche Empörung den Sender zwang, Kimmel wieder ins Programm zu nehmen, drohte der Präsident als Vergeltung mit einer Klage gegen ABC.

„Ich glaube, böswillig verzerrt“, sagte Kimmel später über den umstrittenen Monolog, der den Streit ausgelöst hatte. „Ich sah es als Verzerrung durch einige der rechten Mediennetzwerke und wollte das richtigstellen.“

Trump warnt Kimmel: „Du bist der Nächste“

Im Sommer 2025 gab CBS bekannt, dass „The Late Show with Stephen Colbert“ nicht verlängert werde – obwohl der Moderator einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet hatte. Die Absetzung fiel in die Zeit einer großen Fusion zwischen Skydance Media und Paramount Global, der Muttergesellschaft von CBS, die dem Trump-nahen Milliardär Larry Ellison gehört.

Während Trump die Absetzung bejubelte, schrieb er auf Truth Social, er liebe es, dass „Colbert gefeuert wurde. Sein Talent war noch geringer als seine Einschaltquoten. Ich höre, Jimmy Kimmel ist der Nächste. Hat noch weniger Talent als Colbert!“

Kimmel macht in seiner Late-Night-Show weiter Witze über Trump, und Trump reagiert weiter. Einen Monat nach den Oscars witzelte Kimmel über den Stormy-Daniels-Skandal – woraufhin Trump auf Truth Social wieder eine Tirade losließ und Kimmel dafür verantwortlich machte, dass Al Pacino „Oppenheimer“ auf unorthodoxe Weise als Gewinner des Besten Films verkündet hatte.

Trump verwechselt Al Pacino mit Kimmel

„Der bescheuerte Jimmy Kimmel, der sich immer noch nicht von seinem katastrophalen Auftritt und dem massiven Einbruch der Einschaltquoten als Gastgeber der Academy Awards erholt hat, besonders als er der ganzen Welt zeigte, dass er an TDS leidet, allgemein bekannt als TRUMP DERANGEMENT SYNDROME, indem er live meine WAHRHEIT darüber vorlas, wie schlecht er an diesem Abend seinen Job machte, kurz bevor er sich durch die Ankündigung des wichtigsten Preises von allen stolperte, ‚Bild des Jahres’“, schrieb Trump. „Es war ein KLASSISCHER AUSSETZER, einer der größten in der Geschichte des Showbusiness, und obendrein vergaß er, den berühmten und obligatorischen Satz zu sagen: ‚UND DER GEWINNER IST.‘ Stattdessen stotterte er herum, als er den Umschlag öffnete.“

Trump wetterte gegen Kimmel, während der Late-Night-Moderator die Oscars 2024 moderierte. „Hat es jemals einen SCHLECHTEREN MODERATOR als Jimmy Kimmel bei den Oscars gegeben?“, schrieb er. „Seine Eröffnung war die eines unterdurchschnittlichen Menschen, der sich zu sehr bemüht, etwas zu sein, was er nicht ist und nie sein kann.“

„Außerdem eine wirklich schlechte, politisch korrekte Show heute Abend und seit Jahren – zusammenhanglos, langweilig und sehr ungerecht“, fügte er hinzu.

Trump greift Kimmel bei den Oscars 2024 an

Da Trump ihn während der Verleihung attackierte, konnte Kimmel in Echtzeit vor einem Millionenpublikum kontern. Kimmel zog sein Handy heraus und las Trumps Post dem Publikum vor – zu Gelächter und Applaus. „Können Sie raten, welcher ehemalige Präsident das gerade auf Truth Social gepostet hat?“, fragte er und ergänzte: „Ist es nicht schon nach Ihrer Gefängniszeit?“

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Trump behauptete später gegenüber Fox News, dass Kimmel das Vorlesen des Posts ihm in die Hände gespielt habe. „Ich sagte: ‚Der Typ ist noch dümmer als ich dachte’“, sagte Trump. „Die Sache ist viral gegangen, sie war auf der ganzen Welt zu sehen – und alles, was er hätte tun müssen, war, den Mund zu halten.“

Die Witze reißen nicht ab, aber Trump reagiert selten gezielt auf Kimmel. Seine Ausbrüche richten sich in der Regel gegen Late-Night-Komiker im Allgemeinen – schließlich ziehen sie alle ohne Unterlass über ihn her. In dieser Zeit ließ Kimmel die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels Trumps Penis in einer Pilz-Gegenüberstellung identifizieren, hielt Monologe über die Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten, griff Trump und die Republikaner wegen ihrer Untätigkeit nach Massenanschlägen an und nahm Trumps Wiederwahlkampagne aufs Korn.

Kimmel macht weiter Witze über Trump

Später wurde bekannt, dass Trump 2019 das Justizministerium gefragt hatte, ob es Kimmel, „Saturday Night Live“ und andere Late-Night-Formate, die Witze über ihn machten, „untersuchen oder eindämmen“ könne.

ROLLING STONE berichtete 2023, dass Trumps Regierung in mindestens zwei separaten Telefonaten, nachdem Trump ein Jahr im Amt war, Disney – ABCs Mutterkonzern – unmissverständlich klargemacht hatte, dass der Präsident Kimmel an die Leine gelegt sehen wollte. Die Anrufe erfolgten auf Trumps Betreiben hin, nachdem ihn Kimmels Witze auf seine Kosten in Rage versetzt hatten.

Als Reaktion auf den ROLLING-STONE-Bericht fünf Jahre später witzelte Kimmel: „Präsident Karen hat verlangt, mit meinem Vorgesetzten zu sprechen.“

Trump versucht, Disney gegen Kimmel einzuspannen

„Man sollte meinen, der Mann, der Eric und Don Jr. in die Welt gesetzt hat, wüsste, wie man mit Witzen umgeht“, fügte er hinzu. „Normalerweise zahlt [Trump] jemandem 130.000 Dollar, damit er aufhört, über ihn zu reden – von mir wollte er es umsonst!“

Das gegenseitig vorteilhafte Verhältnis zwischen Trump und Kimmel während des Wahlkampfs begann sich nach Trumps Amtsantritt in eine handfeste Fehde zu verwandeln. Im Mai hielt Kimmel einen emotionalen Monolog über einen Herzfehler, an dem sein damals noch kleines Kind hatte operiert werden müssen, und über die Bedeutung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung für Familien angesichts der Bemühungen der Republikaner, den Affordable Care Act abzuschaffen. Trumps Angriffe auf die Einwanderung, die Abschaffung von DACA und eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen trieben die Spannung weiter in die Höhe.

Trump beschwerte sich in der Folge über die Berichterstattung in Shows, in denen er jahrelang gern gesehener Gast gewesen war. „Late-Night-Hosts arbeiten mit den Demokraten zusammen für ihr ‚unkomisches‘ und repetitives Material, immer anti-Trump! Sollten wir Sendezeit in gleicher Länge bekommen?“, schrieb Trump im Oktober 2017. „Immer mehr Menschen schlagen vor, dass Republikaner (und ich) gleiche Sendezeit im Fernsehen bekommen sollten, wenn man sich die einseitige Berichterstattung anschaut?“

Kimmels emotionaler Appell für das Gesundheitssystem

Trump war damals Kandidat für die republikanische Präsidentschaftsnominierung 2016 und sagte Ende 2015 einen geplanten Auftritt bei „Jimmy Kimmel Live!“ kurzfristig ab. Kimmel erklärte den Zuschauern, der Immobilienmogul habe eine „wichtige politische Verpflichtung“ angeführt, und witzelte, er werde dem Publikum stattdessen einen „in Kölnisch Wasser getauchten Basketball“ als Ersatzgast präsentieren.

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Zwei Monate später schaffte Trump es schließlich in die Show. Der Moderator bat ihn, auf Kritik an seinem offensichtlichen Freundschaftsverhältnis mit dem ehemaligen NFL-Quarterback Tom Brady zu reagieren, neckte ihn wegen der übertriebenen Gesundheitsberichte seines Privatarztes und überreichte ihm ein parodistisches Kinderbuch über „Gewinner“ und „traurige kleine Verlierer“.

Im weiteren Verlauf des Wahlkampfs machte Kimmel – wie praktisch jeder andere Late-Night-Moderator auch – den stolpernden Kandidaten zum dankbaren Zielobjekt seiner Monologe und Witze. Nach Trumps überraschendem Sieg sagte Kimmel seinen Zuschauern, Trump selbst sei wohl überrascht gewesen, dass er tatsächlich Präsident werden würde. „Sein Plan war, nach Mar-a-Lago zurückzukehren, 5.000 Golfrunden zu spielen, zehn Jahre lang jeden Morgen bei Trump TV anzurufen und dann auf der Toilette zu sterben“, sagte Kimmel.