Beth Gibbons, Nick Cave & The Bad Seeds, Billie Eilish, Vampire Weekend und The Cure: Sie und 45 weitere Künstlerinnen und Künstler sind in unserer „ROLLING STONE Best of“-Playlist auf Spotify vereint.

Die Songs sind unseren Alben des Jahres 2024 entnommen – die Autorinnen und Autoren haben in ihren Rezensionen (die Liste der 50 besten Alben des Jahres finden Sie im aktuellen ROLLING STONE) jeweils einen Lieblingssong aus den jeweiligen Platten ausgesucht. Viel Spaß beim Hören!

Playlist: Die 50 besten Songs des Jahres: