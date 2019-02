Playlist Generator – Zum 50. Jubiläum von Led Zeppelin

Jack White, Maná und Royal Blood, die Led Zeppelin allesamt zu ihren größten Einflüssen zählen, haben ihre persönlichen Led-Zeppelin-Playlisten ausgewählt. Dazu können auch Hörer selbst mit dem neuen „Led Zeppelin Playlist Generator“ ihre ganz eigene Playlist mit Tracks aus dem Led-Zeppelin-Katalog erstellen.

Passend dazu lässt sich ein individuelles Cover-Art im ikonischen Led-Zeppelin-Schriftzug kreieren. Das personalisierte Cover lässt sich auch als Social-Media-Profilbild verwenden.

Mythos Led Zeppelin

Im Januar 1969 veröffentlichen Led Zeppelin ihr bahnbrechendes Debüt Album. Gerade einmal 10 Monate später – im Oktober 1969 – erscheint das wegweisende „Zeppelin II“.

Zum Jubiläum im letzten Herbst erschien bereits das ihre gesamte Karriere umfassende Album „Led Zeppelin x Led Zeppelin“ als Download und Playlist im Streaming.

Led Zeppelin – Jack White Tracklist:

1. “The Rover”

2. “How Many More Times”

3. “Two Ones Are Won” (Achilles Last Stand) (Reference Mix)

4. “Since I’ve Been Loving You”

5. “The Girl I Love She Got Long Black Wavy Hair” (BBC Sessions)

6. “The Lemon Song”

7. “St. Tristan’s Sword” (Rough Mix)

8. “Traveling Riverside Blues” (BBC Sessions)

9. “Moby Dick”

10. “Out On The Tiles”

Auch die Playlists von Maná und Royal Blood gibt’s zum Streamen.