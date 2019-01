ROLLING STONE im Februar 2019 – Titelthema: Led Zeppelin

Endlich veröffentlicht Jessica Pratt ihr neues Album – und das wird sie im Frühjahr live vorstellen

Mit „Quiet Signs“ veröffentlicht Jessica Pratt am 08. Februar 2019 ihr neues Album – und das stellt sie bei einer Tournee im Frühjahr vor. An ihrem dritten Longplayer arbeitete die Singer-Songwriterin vier Jahre. Entstanden ist eine Platte, die kalifornische und englische Folk-Elemente der Sechziger und Siebziger Jahre verbindet. Erstmals hat Pratt ein Album komplett in einem professionellen Studio aufgenommen, Songs und Gitarrenarrangements wurden aufs Wesentliche reduziert. ROLLING STONE präsentiert: Jessica Pratt 31.03. Köln, Artheater 01.04. Hamburg, Nochtspeicher 02.04. Berlin, Heimathafen Neukölln Poly Blue: https://www.youtube.com/watch?v=7mBq_4D1s6A&feature=youtu.be