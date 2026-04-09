Robert Plant spielt Led Zeppelins „Ramble On“ bei Colbert

Robert Plant und seine Band Saving Grace sind in „The Late Show“ aufgetreten, um Led Zeppelins Track „Ramble On“ von 1969 zu präsentieren.

Die Musiker lieferten eine intime, bluesige Version des Songs – inklusive Akkordeon –, während Plant den Vocals eine theatralische Note verlieh. „Ramble On“, von Plant und Jimmy Page geschrieben, erschien ursprünglich auf dem Album „Led Zeppelin II“. Die Lyrics wurden bekanntermaßen von J. R. R. Tolkiens Roman „Der Herr der Ringe“ inspiriert, einem Lieblingswerk von Gastgeber Stephen Colbert.

Plant begann 2019 mit seiner aktuellen Band Saving Grace zu spielen, nachdem er drei Shows in kleinen, abseits des Mainstreams gelegenen Theatern in England gebucht hatte. Die Gruppe veröffentlichte 2025 ein Album namens „Saving Grace“ und tourte im vergangenen Herbst durch die USA. Ein Großteil des Albums wurde auf einem Feld aufgenommen.

Plant über das Album

Gegenüber ROLLING STONE sagte Plant über das Album: „Es war ein Experiment, das mich zurück zu ‚Physical Graffiti‘ mit Led Zeppelin gebracht hat, als ich einige Vocals draußen aufgenommen habe. Ich mochte den Gedanken wirklich, dort draußen zu sein statt in den Grenzen eines Studios.“

Er fügte hinzu: „Es war von Anfang bis Ende ziemlich organisch. Ich weiß, das ist ein sehr abgenutztes Wort, aber so war es nun mal. Es stand nichts auf dem Spiel, niemand dachte weiter als vielleicht daran, diese Platte rauszubringen. Ein paar Shows in den USA später im Jahr sind wohl das Höchste, was sich irgendjemand je vorgestellt hat. Es gibt nie irgendwelche großen Ambitionen. … Wir haben eine gute Sache am Laufen, ohne dass es riesigen Druck gibt. Es ist einfach wirklich schön.“

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Colbert enthüllte kürzlich, dass er damit beauftragt wurde, das Drehbuch für den zweiten von zwei geplanten Filmen der Blockbuster-Franchise zu entwickeln, und wird dabei gemeinsam mit seinem Sohn Peter McGee und Philippa Boyens an „The Lord of the Rings: Shadow of the Past“ arbeiten (derzeit ein Arbeitstitel). Der Film soll auf „Lord of the Rings: Hunt for Gollum“ folgen, bei dem Gollum-Darsteller Andy Serkis Regie führt.