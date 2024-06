Bei den Black Keys geht es drunter und drüber. Geplatzte Tour, Management-Trennung – und nun eine kryptische Aussage von Schlagzeuger Patrick Carney.

„Wir wurden verarscht“, schrieb der Musiker bei X. „Ich lasse euch wissen, wie, damit es euch nicht auch passiert. Bleibt dran.“ Spezifischer wurde der Musiker nicht, seit dem Post am Montagmorgen folgte keine weitere Erklärung. Im Umfeld der Black Keys gab es allerdings in den vergangenen Wochen so einiges Rumpeln.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Black Keys sagen US-Tour ab

Ende Mai sagte das Rock-Duo seine Herbst-Tourdaten in den USA ab. Die Black Keys teilten dazu mit: „Nach den jüngsten Konzerten in Europa, die unter anderem in legendären Veranstaltungsorten wie der Brixton Academy und dem Zenith in Paris stattfanden, haben wir beschlossen, einige Änderungen am nordamerikanischen Teil der ‚International Players‘-Tour vorzunehmen, die es uns ermöglichen, den Fans und der Band ein ähnlich aufregendes, intimes Erlebnis zu bieten.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Überarbeitete Terminpläne wollen sie in Kürze bekannt geben. Wer Tickets für die ursprünglichen Daten hatte, bekommt das Geld zurückerstattet sowie die Möglichkeit, für die neue Tour zuerst Karten zu kaufen. Kurze Zeit nach dieser Ankündigung trennte sich die Band von ihrem Management-Team bei Full Stop Management – wie es von Seiten der ehemaligen Manager heißt, freundschaftlich. Die beiden Parteien hatten seit 2021 zusammengearbeitet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fans spekulieren über Gründe für Tour-Absage

Weder von Seiten der Band noch vom ehemaligen Management gibt es weiterführende Statements zu Patrick Carneys Tweet. Die Booking-Agentur CAA bestätigte allerdings, noch für die Black Keys zu arbeiten. Fans spekulieren in den Sozialen Medien, dass die angedachten Live-Termine für zu große Veranstaltungshallen geplant waren. Diese habe die Band womöglich nicht füllen können. Immerhin eines der geplanten Konzerte findet statt: Anfang Juli treten Patrick Carney und Sänger und Gitarrist Dan Auerbach beim NASCAR Chicago Street Race auf, im Gepäck das aktuelle Album „Ohio Players“.