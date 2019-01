Podcast „Die Streifenpolizei“: MUSIKEXPRESS und ROLLING STONE streiten über „True Detective“ und „Gianni Versace“

Foto: Axel Springer Mediahouse Berlin. All rights reserved.

In der neuen „Streifenpolizei“-Folge widmen sich Sassan Niasseri (ROLLING STONE) und Daniel Krüger (MUSIKEXPRESS) zwei der aktuell meistdiskutierten Serien: „American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace“ (auf Netflix) und die dritten „True Detective“-Staffel (u.a. Amazon Prime und iTunes).

Beide Formate starten mit hohen Erwartungen: Season eins der „American Crime Story“, der Fall O.J. Simpson, war ein großer Erfolg bei Kritik und Publikum. Und Nic Pizzolattos „True Detective“ muss nach der als Debakel gewerteten zweiten Staffel wieder zurück in die Spur kommen.

Mode, Models, Mord, Miami auf der einen Seite – die Ozarks, satanistische Kulte, entführte Kinder und Rassismus auf der anderen. Taugen die beiden Serien noch was? Niasseri und Krüger im Streitgespräch.

