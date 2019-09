Milde Spoiler-Warnung: Ihr wollt das Duett von Dustin und Suzie aus „Stranger Things 3“ nochmal in Ruhe und ohne bevorstehenden Weltuntergang hören? Hier könnt Ihr.

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf musikexpress.de veröffentlicht. Wenn vom „Stranger Things“-Soundtrack gesprochen wird, ist in der Regel der einzigartige Score des Duos S U R V I V E (Kyle Dixon und Michael Stein) gemeint. Seit der ersten Staffel schon schaffen es die US-Musiker, der Mysteryserie mit ihrem düsteren 80s-Retro-Synthiesound einerseits ihren eigenen Stempel aufzudrücken und sie andererseits in den Köpfen der Zuschauer ebenda zu verorten, wo beziehungsweise wann sie spielt – in den mittleren 80er-Jahren eben, als Haarspray, Vokuhilas und bunte Blusen en vogue und Joy Division, Depeche Mode und Mötley Crüe groß wurden. Auch der Score zu Staffel 3…