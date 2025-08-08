Neuer Podcast denkt sich in die Gehirne von Musk und Bezos

Es ist ein Jahr her, dass Musk Trump unterstützte. Hat es sich gelohnt?

Seit dem ersten Tag der zweiten Amtszeit von Donald Trump hat es den Anschein, als schaute Amerika einfach zu, wie der US-Präsident und seine Gefolgsleute das Land radikal umbauen. Die autoritäre Wende scheint einem lang entwickelten Plan zu entsprechen, der von Medien über Minderheiten bis hin zu Institutionen alles verächtlich macht, was nicht ins eigene Weltbild passt.

Hinter all den gesellschaftlichen Formatierungen vermuten Experten tatkräftige ideologische Unterstützung aus dem Silicon Valley. Elon Musk, Marc Zuckerberg, Jeff Bezos und viele andere wenden sich nicht gegen Trump, sie kooperieren sogar mit ihm und den Ideen seiner Regierung. Und: Sie wollen den Staat abschaffen und den Weltraum kolonisieren.

Eine sechsteilige Podcast-Serie mit dem Titel „Tech Bro Topia“ versucht nun das Weltbild dieser zu gigantischem Reichtum und Einfluss gekommenen Milliardäre aus Kalifornien zu kommen, die von einer von Nerds regierten Zukunft träumen, die wohl viele als dunkel und autoritär bezeichnen würden.

Was wollen Musk und Co. eigentlich erreichen?

Die Deutschlandfunk-Doku-Reihe fragt, wie das kaum zu erschütternde Selbstbild dieser kleinen Elite entstand und wieso sie annehmen, mit ihrem Geschick und nicht zuletzt ihrem offenbar nie weniger werdenden Geld die Menschheit auf einen neuen Weg bringen zu wollen. Über allem schwebt aber auch die Hypothese, dass es längst nicht mehr die Regierungen dieser Welt sind, die unsere Geschicke leiten.

Neben Gedanken über Facebook, Amazon, Google, Tesla und Co. wird der Einfluss des Risikokapitalgebers Marc Andreessen und des neo-reaktionären Vordenkers Curtis Yarvin beleuchtet. Für die Podcast-Serie wurde mit Gesprächsgästen aus dem In- und Ausland gesprochen, darunter Max More, Vordenker des Transhumanismus, und auch Christian Angermayer. Der Tech-Milliardär ist Freund von Peter Thiel und hat eine enge Verbindung zur Trump-Familie.

Erfolgreicher Podcast wird fortgesetzt

„Tech Bro Topia“ setzt dabei die „Peter Thiel Story“ vom Deutschlandfunk fort, das sich zu einem der Erfolgsformate des Radiosenders im Netz entwickelte. Moderiert wird der Podcast von Schauspielerin Banafshe Hourmazdi („Futur drei“). Entwickelt wurde das Format von Jenny Genzmer, Jaya Mirani, Philipp Schnee und Hartwig Vens.

„Tech Bro Topia“ ist ab sofort in der Deutschlandfunk-App und auf allen bekannten Podcast-Plattformen verfügbar.