Joe Rogan: Hat er Jeffrey Epstein getroffen?

Joe Rogan sagte am Dienstag in seinem Podcast, dass es nichts bedeute, auch wenn sein Name in den Epstein-Akten auftauche. „Jeffrey Epstein hat versucht, sich mit mir zu treffen“, sagte Rogan zu Cheryl Hines, wie in einem Clip via „The Daily Beast“ zu sehen ist. „Ich dachte nur: Was?“ Eine Durchsuchung der Epstein-Akten zeigt, dass Epstein 2017 dem Physiker Lawrence Krauss eine E-Mail schrieb: „Ich habe gesehen, dass Sie in der Joe Rogan Show waren, können Sie mich vorstellen, ich finde ihn lustig.“ Epstein, ein Sexualstraftäter, der minderjährige Mädchen zum Zweck der sexuellen Ausbeutung handelte, starb 2019 durch Suizid im Gefängnis.

Rogans Reaktion auf die Anfrage

Rogan sagte, er hätte sich ohnehin niemals mit ihm getroffen. „Es ist nicht einmal eine Möglichkeit, dass ich jemals hingegangen wäre“, sagte Rogan. „Vor allem, nachdem ich ihn gegoogelt habe. Es ist wie: ‚Wovon zum Teufel redest du?‘“ Rückblickend darauf, dass Krauss, der Gast bei „The Joe Rogan Experience“ gewesen war, vorgeschlagen hatte, die Männer einander vorzustellen, rief Rogan aus: „Bitch, bist du high? Wovon zum Teufel redest du?“

Verbindungen in wohlhabende Kreise

Als Hines fragt, warum Rogan sich mit Epstein hätte treffen sollen, mutmaßte Rogan: „Wenn ich ein Typ gewesen wäre, der sich bei den Reichen und Mächtigen anbiedert, wenn ich wirklich daran interessiert gewesen wäre, mit reichen und mächtigen Leuten herumzuhängen.“ Er fügte hinzu: „Manche Leute werden berauscht davon, sich in einem Kreis von reichen und mächtigen Menschen zu befinden, selbst wenn sie nicht den Ehrgeiz haben, einer von ihnen zu sein, sie wollen einfach in ihrer Nähe sein.“

Rogan beschrieb Epsteins Vorgehensweise als „sehr clever“, da er Menschen wie Bill Clinton und den Kognitionspsychologen Steven Pinker in seinen Kreis holte.

Die Epstein-Akten haben beleuchtet, wie sich der Finanzier bei den Reichen und Mächtigen einschmeichelte, und Enthüllungen aus seinen E-Mails hatten Folgen für diejenigen, die darin genannt werden, unabhängig davon, ob sie Epstein kannten oder nicht.

Mehrere Musiker, darunter Chappell Roan, Orville Peck und Weyes Blood, haben ihre Beziehung zur Booking-Agentur Wasserman Group beendet, nachdem der Name des Gründers Casey Wasserman in Korrespondenz mit Epsteins Vertrauter Ghislaine Maxwell entdeckt worden war. (Wasserman hat betont, dass er keine Beziehung zu Epstein hatte.) Auch die Namen von Donald Trump, Elon Musk und Handelsminister Howard Lutnick finden sich in den Epstein-Akten.