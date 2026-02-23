Wie Harry Styles eine neue Art von Popstar erschuf

„Ich habe keine Tricks mehr im Ärmel“, singt Harry Styles in „Aperture“, doch das ist kaum zu glauben. Der Song selbst ist eine Wendung hin zu pulsierender Tanzmusik, die nach den Synthesizern, die sich inmitten der Balladen auf „Harry’s House“ von 2022 einschlichen, zugleich überraschend und unausweichlich wirkt. Angesichts seiner bisherigen Laufbahn scheint es sicher, dass auch der Rest von „Kiss All The Time. Disco Occasionally“, das am 6. März erscheint, mindestens ebenso frisch sein wird.

Styles’ neuer Weg zum Popstar

Wie Rob Sheffield mit Moderator Brian Hiatt in der neuen Folge von „ROLLING STONE Music Now“ bespricht, verbrachte Styles seine ersten drei Soloalben damit, eine neue Spur für das Popstar-Dasein zu öffnen. Spätestens seit Justin Timberlake oder möglicherweise seit New Kids on the Block war der Weg weißer Pop-Sänger in die Charts weitgehend mit Anleihen beim zeitgenössischen R&B gepflastert, in unterschiedlichem Maß an Authentizität und Qualität.

Styles jedoch, der dem rockgeprägten Pfad von One Direction folgte, erkundete ganz andere Einflüsse. Vom Britpop, Classic Rock und Indie seines Debüts über die Laurel-Canyon-Erkundungen auf „Fine Line“ bis zum Achtzigerjahre-Gefühl und gelegentlichem Funk der Uptempo-Stücke auf „Harry’s House“. (Um die gesamte Diskussion zu hören, die Styles’ Diskografie durchgeht, seine kommenden Liveshows streift und mehr, besuchen Sie Apple Podcasts oder Spotify oder drücken Sie einfach oben auf Play.)

Indem er Trends ignorierte, schuf Styles neue, und in seiner vierjährigen Abwesenheit sind einige Sänger in seine Fußstapfen getreten. Sheffield vergleicht ihre Situation mit der von Emporkömmlingen wie Fabian und Bobby Vee, als Elvis Presley 1960 nach seinem Dienst in der US-Armee zu seiner Aufnahmekarriere zurückkehrte. „Sie alle füllten die Lücke, während Elvis in der Armee war“, sagt Sheffield. „Und sie wussten, sobald Elvis seine Entlassungspapiere bekam, würde sich die Spreu vom Weizen trennen, sozusagen. Wir würden sehen, wer ein Popstar bleiben würde und wer nur Elvis’ Spur nutzte, während Elvis marschierte, exerzierte und von Aufputschmitteln abhängig wurde.“

Vorbilder und Leonard Cohen

Die Folge geht auch ausführlich auf „Aperture“ ein, wobei Sheffield Spuren von Talking Heads und Depeche Mode sowie Chicago House und Detroit Techno heraushört. (Styles sagte, er habe LCD Soundsystem gehört, was passt.) Und in einer Perspektivverschiebung für Styles handeln die Texte von einem Kollektiv, mit dem Tanzflächen-Gesang „we belong together“. Sheffield nennt es einen Song über „eine Vielzahl von Stimmen, die sich auf der Tanzfläche versammeln“. Insgesamt lässt sich der Song teilweise als Herausforderung an Styles’ Nachahmer lesen – versucht ihm diesmal nur zu folgen.

Sheffield weist auf ein offenbar bewusstes Echo einer der berühmtesten Zeilen von Leonard Cohen hin – „there is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in“ – im zentralen Bild des Songs. „Es sagt viel über Harrys musikalischen Ehrgeiz aus“, sagt Sheffield, „dass man Menschen in diesem wirklich elektronischen Song über das Erobern der Tanzfläche an Leonard Cohen denken lassen kann.“

